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Paraná: una mujer sufrió una caída desde la barranca y fue rescatada en el Parque Urquiza

Una mujer fue rescatada tras sufrir una caída en la barranca del Parque Urquiza de Paraná en un operativo de los Bomberos Voluntarios de Paraná.

30 de agosto 2026 · 19:37hs
Una mujer sufrió una caída desde la barranca y fue rescatada en el Parque Urquiza de Paraná. 

Una mujer sufrió una caída desde la barranca y fue rescatada en el Parque Urquiza de Paraná. 

En la tarde de este domingo, una mujer tuvo que ser rescatada luego de sufrir una caída desde una barranca en la zona del Parque Urquiza de la ciudad de Paraná. Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná intervino en el lugar y constató que la mujer presentaba una fractura en uno de sus tobillos.

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Las tareas de Bomberos Voluntarios de Paraná

Los bomberos realizaron las tareas de asistencia, inmovilización y posterior extracción de la persona lesionada desde el sector de la barranca, utilizando maniobras seguras para concretar el rescate.

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Del operativo también participaron integrantes del Móvil 35 de Emergencias Sanitarias 107, quienes brindaron atención médica, y personal de Tránsito Municipal, que colaboraron con la seguridad y organización de la zona.

El trabajo coordinado entre los distintos servicios permitió concretar el rescate y brindar una rápida asistencia a la mujer.

Paraná caída barranca Parque Urquiza
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