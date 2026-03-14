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Paraná: la empresa Shell aumentó sus combustibles dos veces en 24 horas

En las estaciones Shell de Paraná los combustibles aumentaron dos veces en 24 horas. Los que no sufrieron nueva variante fueron los premium de la empresa.

14 de marzo 2026 · 22:00hs
En Paraná

En Paraná, la empresa Shell aumentó sus combustibles dos veces en 24 horas.

Por la disparada del precio del crudo en los mercados internacionales que impacta en la economía global y, Argentina, no es la excepción. Este sábado, por segunda vez consecutiva en el día, y cuarta en poco más de una semana, Shell aplicó un nuevo aumento en los valores de sus combustibles.

LEER MÁS: Combustibles en Entre Ríos registran aumentos de hasta 4,71%, según la bandera

Los nuevos precios en Paraná

Los surtidores de la estación de servicios Shell, ubicada en cinco esquinas, mostró que el litro de nafta súper cuesta $1.926 (unas horas antes $1.890), por lo que en pocos días, el litro aumentó un 10%.

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Mientras que la nafta Premium, no modificó su precio este sábado luego de aplicar el viernes un incremento que llevó su valor a 2.099 pesos (antes $2.047).

Por el lado del gasoil, el litro de Evolux Diesel aumentó más de 1,5%, hasta los 2.064 pesos (el viernes se comercializaba a $2.033). En poco más de una semana aumentó un 12%.

Por último, el litro de gasoil premium sigue en $2.209, el precio que alcanzó en la jornada del viernes.

Paraná Shell Combustibles Empresa
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