Platense logró su segundo triunfo en la Copa Libertadores

Platense fue superior de punta a punta y se impuso 2 a 1 gracias a los goles de Nasif y Mendía ante Independiente Santa Fe. Buen momento en el torneo.

Platense sumó su segundo festejo consecutivo en la Copa Libertadores: superó con justicia 2-1 a Independiente Santa Fe de Colombia en el estadio Ciudad de Vicente López por la tercera fecha del grupo E. Tomás Nasif y Mateo Mendía anotaron los tantos del ganador, mientras que Franco Fagúndez descontó en los últimos suspiros del encuentro.