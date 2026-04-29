Platense sumó su segundo festejo consecutivo en la Copa Libertadores: superó con justicia 2-1 a Independiente Santa Fe de Colombia en el estadio Ciudad de Vicente López por la tercera fecha del grupo E. Tomás Nasif y Mateo Mendía anotaron los tantos del ganador, mientras que Franco Fagúndez descontó en los últimos suspiros del encuentro.
Platense logró su segundo triunfo en la Copa Libertadores
Platense fue superior de punta a punta y se impuso 2 a 1 gracias a los goles de Nasif y Mendía ante Independiente Santa Fe. Buen momento en el torneo.
29 de abril 2026 · 21:12hs
Lo que sigue para Platense
En la próxima fecha de la Copa Libertadores, Platense recibirá a Peñarol, el jueves 7 de mayo desde las 19. Santa Fe, por su parte, hará las veces de local ante Corinthians, el 6/5.