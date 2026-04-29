Racing empató ante Caracas y sigue complicado en la Copa Sudamericana

Racing Club que sigue en el tercer puesto del Grupo E, lo ganaba por Tomás Pérez y el local llegó al 1-1 final por Jesús Yéndis.

En el Estadio Olímpico de la UCV, Racing Club empató este miércoles 1-1 con Caracas FC en Venezuela y comprometió su futuro en la Copa Sudamericana. Tomás Pérez —de apenas 20 años— puso en ventaja a la Academia al marcar su primer gol como profesional, pero el conjunto local selló la igualdad al inicio del complemento por intermedio de Jesús Yendis. Disputadas tres fechas, el conjunto argentino marcha tercero en su zona.