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Una falla eléctrica afectó la captación y producción de agua potable

Una falla eléctrica en un transformador ubicado en Toma Nueva afectó el proceso de producción de agua potable.

27 de abril 2026 · 22:46hs
Un desperfecto eléctrico en un transformador ubicado en Toma Nueva afectó el proceso de captación de agua para la potabilización.

Un desperfecto eléctrico en un transformador ubicado en Toma Nueva afectó el proceso de captación de agua para la potabilización.

Un desperfecto eléctrico en un transformador ubicado en Toma Nueva afectó el proceso de producción de agua para la potabilización. El inconveniente se produjo cerca de las 18 y demandó una rápida intervención del personal técnico para iniciar las tareas de adaptación y restauración de los sistemas de gestión del servicio, que continúan esta noche.

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado

Problemas para la producción de agua potable

Desde ese momento, el proceso de potabilización en planta Echeverría se redujo a casi la mitad del volumen habitual que se trata y se transporta a los centros de distribución Ejército, Ramírez, Lola Mora y Parque del Lago. Solo están funcionando dos de las cinco bombas que extraen el recurso del río Paraná, para la potabilización en Echeverría.

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Mientras que en la planta Ramírez, la producción se mantiene con normalidad, aunque representa solo una parte minúscula del total del sistema, mediante una sola bomba de extracción en Toma Nueva. Por ello, se registran casos de baja presión o falta de suministro en distintos sectores de la ciudad.

En Toma Nueva, el personal técnico lleva adelante los trabajos para habilitar un nuevo sistema eléctrico que permita reanudar dos de las tres bombas actualmente fuera de servicio. Se trabaja en coordinación con la asistencia y colaboración de la empresa Enersa.

Detalles para tener en cuenta

Se estima que hacia las primeras horas de mañana se recuperará al menos un 80% del volumen de captación y de producción de agua potable en Paraná, mientras que las tareas para su normalización plena –habilitación de la bomba restante- podrían extenderse unas horas más.

Por lo tanto, hasta tanto se pueda completar la activación completa de los distintos sistemas operativos del servicio, o pueda recuperarse la plenitud de su funcionamiento, podrían registrarse eventuales interrupciones en el abastecimiento del suministro desde los centros de distribución, hasta tanto puedan recuperarse en cada una de las cisternas, los niveles adecuados para posteriormente inyectar el recurso a la red pública, con presión y caudales habituales

Se solicita a los usuarios, hasta tanto persista esta contingencia, que realicen un uso responsable del agua potable que disponen en cada hogar, en sus tanques domiciliarios.

Producción Agua potable
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