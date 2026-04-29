Riestra lo dio vuelta y consiguió un histórico triunfo ante Montevideo City Torque

Deportivo Riestra logró un verdadero hito en su historia: derrotó 2-1 a Montevideo City Torque, por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, y triunfó por primera vez a nivel internacional. El local comenzó abajo en el marcador, tras un golazo de tiro libre de Facundo Silvera, a los 19 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Juan Randazzo se despachó con un doblete, a los 26 y 40 respectivamente, para dar vuelta el resultado y que el Malevo sume segunda victoria consecutiva, contando todas las competencias.