Uno Entre Rios | Ovación | Riestra

Riestra lo dio vuelta y consiguió un histórico triunfo ante Montevideo City Torque

Fue 2 a 1. Deportivo Riesta supo resistir los embates finales del elenco uruguayo y selló una victoria tan importante como necesaria.

29 de abril 2026 · 21:18hs
Riestra ganó de local.

Conmebol.

Riestra ganó de local.

Deportivo Riestra logró un verdadero hito en su historia: derrotó 2-1 a Montevideo City Torque, por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, y triunfó por primera vez a nivel internacional. El local comenzó abajo en el marcador, tras un golazo de tiro libre de Facundo Silvera, a los 19 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Juan Randazzo se despachó con un doblete, a los 26 y 40 respectivamente, para dar vuelta el resultado y que el Malevo sume segunda victoria consecutiva, contando todas las competencias.

Cómo quedó Riestra

A falta del partido entre Palestino y Gremio (21.30 en Santiago de Chile), los dirigidos por Guillermo Duró se posicionan segundos en el Grupo F con cuatro puntos. Por otro lado, el conjunto visitante sigue liderando la zona con seis puntos, producto de dos victorias y una sola caída.

Platense ganó por la Libertadores.

Platense logró su segundo triunfo en la Copa Libertadores

Racing empató de visitante.

Racing empató ante Caracas y sigue complicado en la Copa Sudamericana

Riestra Montevideo Copa Sudamericana
Noticias relacionadas
Julián Álvarez se retiró con una molestia. 

Con un gol de Julián Álvarez, Atlético de Madrid empató ante Arsenal por la ida de las semis

El piloto de Gualeguaychú fue el ganador de la primera fecha en el callejero de Buenos Aires.

Franco Riva: "Tenemos potencial para estar en la lucha"

Capibaras XV registra 68,9% de efectividad en su temporada debut.

Capibaras XV registra 68,9% de efectividad en su temporada debut

En la primera fase, Paraná ganó dos partidos y empató el restante.

Paraná ganó y se clasificó a los cuartos de final en el Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Riestra lo dio vuelta y consiguió un histórico triunfo ante Montevideo City Torque

Riestra lo dio vuelta y consiguió un histórico triunfo ante Montevideo City Torque

Entre Ríos: proponen una ley para prohibir el uso de celulares en los niveles obligatorios de educación

Entre Ríos: proponen una ley para prohibir el uso de celulares en los niveles obligatorios de educación

Ultimo Momento
Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Riestra lo dio vuelta y consiguió un histórico triunfo ante Montevideo City Torque

Riestra lo dio vuelta y consiguió un histórico triunfo ante Montevideo City Torque

Entre Ríos: proponen una ley para prohibir el uso de celulares en los niveles obligatorios de educación

Entre Ríos: proponen una ley para prohibir el uso de celulares en los niveles obligatorios de educación

Platense logró su segundo triunfo en la Copa Libertadores

Platense logró su segundo triunfo en la Copa Libertadores

Racing empató ante Caracas y sigue complicado en la Copa Sudamericana

Racing empató ante Caracas y sigue complicado en la Copa Sudamericana

Policiales
Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Tragedia en el Parque Industrial de Paraná: murió un trabajador tras un accidente laboral

Tragedia en el Parque Industrial de Paraná: murió un trabajador tras un accidente laboral

Colón: falleció una persona luego del choque entre dos motos

Colón: falleció una persona luego del choque entre dos motos

Autovía 14: una conductora perdió el control de su auto y se subió al guardarrail

Autovía 14: una conductora perdió el control de su auto y se subió al guardarrail

Ovación
Racing empató ante Caracas y sigue complicado en la Copa Sudamericana

Racing empató ante Caracas y sigue complicado en la Copa Sudamericana

Platense logró su segundo triunfo en la Copa Libertadores

Platense logró su segundo triunfo en la Copa Libertadores

Riestra lo dio vuelta y consiguió un histórico triunfo ante Montevideo City Torque

Riestra lo dio vuelta y consiguió un histórico triunfo ante Montevideo City Torque

Con un gol de Julián Álvarez, Atlético de Madrid empató ante Arsenal por la ida de las semis

Con un gol de Julián Álvarez, Atlético de Madrid empató ante Arsenal por la ida de las semis

Paraná ganó y se clasificó a los cuartos de final en el Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

Paraná ganó y se clasificó a los cuartos de final en el Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

La provincia
Entre Ríos: proponen una ley para prohibir el uso de celulares en los niveles obligatorios de educación

Entre Ríos: proponen una ley para prohibir el uso de celulares en los niveles obligatorios de educación

Marisa Anabella Gimenez: Tener una mascota es una responsabilidad para toda la vida

Marisa Anabella Gimenez: "Tener una mascota es una responsabilidad para toda la vida"

RINI: Rogelio Frigerio entregó el respaldo provincial para una inversión productiva en Larroque

RINI: Rogelio Frigerio entregó el respaldo provincial para una inversión productiva en Larroque

Nueva proyección en Sala Noble con cine y experiencia sensorial

Nueva proyección en Sala Noble con cine y experiencia sensorial

Readecuaron varias líneas del transporte urbano de pasajeros

Readecuaron varias líneas del transporte urbano de pasajeros

Dejanos tu comentario