Deportivo Riestra logró un verdadero hito en su historia: derrotó 2-1 a Montevideo City Torque, por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, y triunfó por primera vez a nivel internacional. El local comenzó abajo en el marcador, tras un golazo de tiro libre de Facundo Silvera, a los 19 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Juan Randazzo se despachó con un doblete, a los 26 y 40 respectivamente, para dar vuelta el resultado y que el Malevo sume segunda victoria consecutiva, contando todas las competencias.
Riestra lo dio vuelta y consiguió un histórico triunfo ante Montevideo City Torque
Fue 2 a 1. Deportivo Riesta supo resistir los embates finales del elenco uruguayo y selló una victoria tan importante como necesaria.
29 de abril 2026 · 21:18hs
Cómo quedó Riestra
A falta del partido entre Palestino y Gremio (21.30 en Santiago de Chile), los dirigidos por Guillermo Duró se posicionan segundos en el Grupo F con cuatro puntos. Por otro lado, el conjunto visitante sigue liderando la zona con seis puntos, producto de dos victorias y una sola caída.