Paraná: el transporte urbano funcionará con frecuencia de domingo este viernes 1º “El transporte vuelve a estar disponible este 1° de mayo”, comunicaron desde la Municipalidad de Paraná a través de un comunicado 28 de abril 2026 · 15:07hs

Foto: UNO/Álvaro Moreyra

La Municipalidad de Paraná informó que, con motivo del Día del Trabajador, el servicio de transporte urbano de pasajeros brindado por la empresa San José funcionará con cronograma correspondientes a los días domingos y garantizará la prestación del servicio en toda la ciudad.

Colectivos San José UTE Paraná Arriba Paraná El transporte urbano funcionará con frecuencia de domingo este viernes 1º de mayo Foto: UNO/Álvaro Moreyra “Este 1° de mayo habrá servicio de colectivos en la ciudad. Después de años sin funcionamiento en esta fecha, el transporte vuelve a estar disponible”, comunicaron desde la Municipalidad a través de un comunicado difundido en las redes sociales y llamaron a los paranaenses a “planificar tu viaje con anticipación”.

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Se recomienda a los vecinos y vecinas prever sus traslados con anticipación y consultar los horarios en la aplicación Arriba Paraná.