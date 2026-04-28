La Municipalidad de Paraná informó que, con motivo del Día del Trabajador, el servicio de transporte urbano de pasajeros brindado por la empresa San José funcionará con cronograma correspondientes a los días domingos y garantizará la prestación del servicio en toda la ciudad.
Paraná: el transporte urbano funcionará con frecuencia de domingo este viernes 1º
“El transporte vuelve a estar disponible este 1° de mayo”, comunicaron desde la Municipalidad de Paraná a través de un comunicado
28 de abril 2026 · 15:07hs
“Este 1° de mayo habrá servicio de colectivos en la ciudad. Después de años sin funcionamiento en esta fecha, el transporte vuelve a estar disponible”, comunicaron desde la Municipalidad a través de un comunicado difundido en las redes sociales y llamaron a los paranaenses a “planificar tu viaje con anticipación”.
Se recomienda a los vecinos y vecinas prever sus traslados con anticipación y consultar los horarios en la aplicación Arriba Paraná.