Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: proyectan nuevos cursos gratuitos de formación profesional

El Centro Municipal de Formación se adapta a la económica actual e incorporando talleres de zapatería y costura. La capacitación permite generar ingresos.

28 de abril 2026 · 10:46hs
Formación profesional en Paraná: proyectan nuevos cursos gratuitos para el segundo semestre del año

Formación profesional en Paraná: proyectan nuevos cursos gratuitos para el segundo semestre del año

Como parte de las actividades planeadas durante este 2026, el pasado jueves se realizó una jornada de capacitación en manipulación y cuidado de los alimentos en la sede del Club de Leones Centro. La actividad, que contó con la participación de 52 personas, fue organizada por el Centro Municipal de Formación y Oficios en conjunto con técnicos en seguridad e higiene y la Dirección de Bromatología municipal.

El taller estuvo dirigido tanto a emprendedores y comerciantes como a empleados municipales y público en general, enfocándose en la responsabilidad civil que implica la producción y comercialización de alimentos bajo las normas del Código Alimentario Argentino. Esta instancia de formación se destaca por ser una de las más buscadas y demandadas dentro de la institución, integrándose a una oferta educativa que incluye también cursos de panadería, cocina y gastronomía.

Una falla eléctrica en un transformador ubicado en Toma Nueva afectó el proceso de producción de agua potable. El servicio se reestablecerá este martes por la tarde.

Paraná: el servicio de agua potable se reestablecera este martes por la tarde 

Personal municipal trabaja en recuperación de calle Urquiza. este lunes habilitaron media calzada en la intersección con calle La Rioja

Paraná: avanzan obras en calle Urquiza

Capacitación Talleres Municipales Paraná

Durante la jornada, los asistentes pudieron rendir el examen para obtener el carnet de manipulador, un documento que demora aproximadamente un mes en entregarse y que es altamente demandado en el sector gastronómico. Debido al éxito de la convocatoria, las autoridades del centro planean realizar nuevas instancias de esta capacitación entre julio y agosto de 2026, y una última en noviembre.

Capacitación Centro de talleres municipales
Formación profesional en Paraná: proyectan nuevos cursos gratuitos para el segundo semestre del año

Formación profesional en Paraná: proyectan nuevos cursos gratuitos para el segundo semestre del año

Oficios con rápida salida laboral

Ante la actual problemática económica, el Centro Municipal de Formación y Oficios busca adaptar su oferta académica hacia cursos cortos de rápida salida laboral. Según explicó a UNO la directora del Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento, Verónica Ramírez, los alumnos buscan herramientas que les permitan "ganarse la plata diaria". En este marco, se proyecta la incorporación de talleres de zapatería y de confección y arreglo de prendas de vestir, oficios tradicionales que recobraron vigencia en tiempos de crisis.

TE PUEDE INTERESAR >>>> Paranaenses se vuelcan a estudiar oficios para pelearle a la crisis económica

Actualmente, el centro ya ofrece formación en panadería y gastronomía, y mantiene vínculos con empresas locales que solicitan personal capacitado. Recientemente, el Centro Municipal facilitó la inserción de 10 alumnos en una empresa de aberturas de aluminio y mantiene convenios con instituciones como el Colegio de Mandatarios.

Apoyo escolar y requisitos

Además de la formación en oficios, la institución brinda clases de apoyo escolar gratuitas durante todo el año para niveles primario y secundario. Las materias disponibles incluyen geografía, historia, lengua y literatura, con la posibilidad de sumar física y química próximamente. "Las clases de apoyo para alumnos de primaria y secundaria ya están en marcha, se dan materias específicas como Geografía, Historia, Lengua y Literatura y estamos viendo incorporar apoyo en materias como Química y Física, porque lo han solicitado. Esto está abierto todo el año y se da en la sede de calle Pellegrini, permitiendo que la falta de recursos para costear una maestra particular no sea un impedimento para el progreso académico de los niños y jóvenes de la ciudad", sostuvo Ramírez.

Para la mayoría de los cursos de formación profesional, se requiere ser mayor de 18 años y contar con estudios primarios o secundarios completos, dependiendo del trayecto formativo.

Punto digital Paraná II

El centro cuenta en su sede de calle Pellegrini 558 con un Punto Digital, que es un espacio abierto a la comunidad, gratuito, con computadoras y tecnología con conexión a Internet. Se trata del segundo Punto Digital en la ciudad y forma parte de un programa nacional que se articula con los municipios. Quienes acudan contarán con el asesoramiento de empleados municipales.

El Punto Digital tiene 3 módulos especiales para capacitación en oficios digitales con 17 computadoras y programas como diseño gráfico, modelado 3D, entre otros, además de módulos de juego con Xbox y un módulo de cine con home theatre y reproductor para películas, capacitaciones, charlas y conferencias

"Punto Digital ofrece conectividad y aprendizaje a los vecinos, además se brindan capacitaciones, talleres de salida laboral y alfabetización digital de todas las edades desde niño a adultos mayores; además se avanza en la gestión de trámites como por ejemplo validar la identidad en la app Mi Argentina, también entretenimiento y Cultura", explicó la entrevistada.

Además anunció que el curso de Inocuidad y Manipulación de Alimentos se dictará online el viernes 8 de mayo, de forma remota. Quienes deseen realizarlo, pueden inscribirse telefónicamente al (0343) 420-2220.

Información e inscripciones

Los interesados en sumarse a estas propuestas pueden obtener más información a través de los siguientes canales:

  • Dirección: Calle Pellegrini 558.
  • Teléfono: 4202220/ 3434693255
  • Email: [email protected].
  • Web: Sección del centro municipal en la página oficial de Mi Paraná

Paraná cursos Talleres Alumnos
Noticias relacionadas
Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático.

Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático

Longvie llegó a un acuerdo para fabricar una nueva marca en Paraná.

Longvie llegó a un acuerdo para fabricar una nueva marca en Paraná

parana: un hombre murio tras ser apunalado y por el hecho dos personas fueron detenidas

Paraná: un hombre murió tras ser apuñalado y por el hecho dos personas fueron detenidas

En un año, los alquileres en Paraná subieron 77,7%.

En un año, los alquileres en Paraná subieron 77,7%

Ver comentarios

Lo último

Por violar la domiciliaria, envían a la cárcel a mujer condenada en causa narco

Por violar la domiciliaria, envían a la cárcel a mujer condenada en causa narco

Ranking de clubes: Estudiantes de Paraná se ubica 6° en el país

Ranking de clubes: Estudiantes de Paraná se ubica 6° en el país

Un padre fue notificado por $6 millones por amenazas de su hijo en la escuela

Un padre fue notificado por $6 millones por amenazas de su hijo en la escuela

Ultimo Momento
Por violar la domiciliaria, envían a la cárcel a mujer condenada en causa narco

Por violar la domiciliaria, envían a la cárcel a mujer condenada en causa narco

Ranking de clubes: Estudiantes de Paraná se ubica 6° en el país

Ranking de clubes: Estudiantes de Paraná se ubica 6° en el país

Un padre fue notificado por $6 millones por amenazas de su hijo en la escuela

Un padre fue notificado por $6 millones por amenazas de su hijo en la escuela

Mauro Icardi y la China Suárez mostraron su intimidad en una tarde de playa

Mauro Icardi y la China Suárez mostraron su intimidad en una tarde de playa

Día del Trabajador: procesión y misa en Paraná en honor a San José Obrero

Día del Trabajador: procesión y misa en Paraná en honor a San José Obrero

Policiales
Por violar la domiciliaria, envían a la cárcel a mujer condenada en causa narco

Por violar la domiciliaria, envían a la cárcel a mujer condenada en causa narco

Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

Ventilaron que Airaldi le apuntó con un arma en la cabeza a unos niños en Diamante

Ventilaron que Airaldi le apuntó con un arma en la cabeza a unos niños en Diamante

Femicidio: una mujer murió tras feroz ataque de su pareja

Femicidio: una mujer murió tras feroz ataque de su pareja

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

Ovación
Ranking de clubes: Estudiantes de Paraná se ubica 6° en el país

Ranking de clubes: Estudiantes de Paraná se ubica 6° en el país

La entrerriana Melany Detzel fue convocada a Las Panteras

La entrerriana Melany Detzel fue convocada a Las Panteras

Torneo Apertura: Así se disputarían los cruces de playoffs

Torneo Apertura: Así se disputarían los cruces de playoffs

Dura sanción para el entrerriano Marcos Kremer en el Top 14

Dura sanción para el entrerriano Marcos Kremer en el Top 14

Liga Federal: Sionista buscará trepar a la cima en Santa Fe

Liga Federal: Sionista buscará trepar a la cima en Santa Fe

La provincia
Día del Trabajador: procesión y misa en Paraná en honor a San José Obrero

Día del Trabajador: procesión y misa en Paraná en honor a San José Obrero

Suicidio en Entre Ríos: la tasa llegó a 13,5 y crece la preocupación

Suicidio en Entre Ríos: la tasa llegó a 13,5 y crece la preocupación

Presentan una publicación sobre la conservación de especies animales nativas

Presentan una publicación sobre la conservación de especies animales nativas

Salud mental y suicidio: interpelan al ministro Daniel Blanzaco

Salud mental y suicidio: interpelan al ministro Daniel Blanzaco

Villa del Rosario recibe una nueva edición del ciclo Fogón Entrerriano

Villa del Rosario recibe una nueva edición del ciclo Fogón Entrerriano

Dejanos tu comentario