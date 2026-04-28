Paraná: proyectan nuevos cursos gratuitos de formación profesional

El Centro Municipal de Formación se adapta a la económica actual e incorporando talleres de zapatería y costura. La capacitación permite generar ingresos.

Como parte de las actividades planeadas durante este 2026, el pasado jueves se realizó una jornada de capacitación en manipulación y cuidado de los alimentos en la sede del Club de Leones Centro. La actividad, que contó con la participación de 52 personas, fue organizada por el Centro Municipal de Formación y Oficios en conjunto con técnicos en seguridad e higiene y la Dirección de Bromatología municipal.

El taller estuvo dirigido tanto a emprendedores y comerciantes como a empleados municipales y público en general, enfocándose en la responsabilidad civil que implica la producción y comercialización de alimentos bajo las normas del Código Alimentario Argentino. Esta instancia de formación se destaca por ser una de las más buscadas y demandadas dentro de la institución, integrándose a una oferta educativa que incluye también cursos de panadería, cocina y gastronomía.

Capacitación Talleres Municipales Paraná

Durante la jornada, los asistentes pudieron rendir el examen para obtener el carnet de manipulador, un documento que demora aproximadamente un mes en entregarse y que es altamente demandado en el sector gastronómico. Debido al éxito de la convocatoria, las autoridades del centro planean realizar nuevas instancias de esta capacitación entre julio y agosto de 2026, y una última en noviembre.

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Oficios con rápida salida laboral

Ante la actual problemática económica, el Centro Municipal de Formación y Oficios busca adaptar su oferta académica hacia cursos cortos de rápida salida laboral. Según explicó a UNO la directora del Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento, Verónica Ramírez, los alumnos buscan herramientas que les permitan "ganarse la plata diaria". En este marco, se proyecta la incorporación de talleres de zapatería y de confección y arreglo de prendas de vestir, oficios tradicionales que recobraron vigencia en tiempos de crisis.

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Actualmente, el centro ya ofrece formación en panadería y gastronomía, y mantiene vínculos con empresas locales que solicitan personal capacitado. Recientemente, el Centro Municipal facilitó la inserción de 10 alumnos en una empresa de aberturas de aluminio y mantiene convenios con instituciones como el Colegio de Mandatarios.

Apoyo escolar y requisitos

Además de la formación en oficios, la institución brinda clases de apoyo escolar gratuitas durante todo el año para niveles primario y secundario. Las materias disponibles incluyen geografía, historia, lengua y literatura, con la posibilidad de sumar física y química próximamente. "Las clases de apoyo para alumnos de primaria y secundaria ya están en marcha, se dan materias específicas como Geografía, Historia, Lengua y Literatura y estamos viendo incorporar apoyo en materias como Química y Física, porque lo han solicitado. Esto está abierto todo el año y se da en la sede de calle Pellegrini, permitiendo que la falta de recursos para costear una maestra particular no sea un impedimento para el progreso académico de los niños y jóvenes de la ciudad", sostuvo Ramírez.

Para la mayoría de los cursos de formación profesional, se requiere ser mayor de 18 años y contar con estudios primarios o secundarios completos, dependiendo del trayecto formativo.

Punto digital Paraná II

El centro cuenta en su sede de calle Pellegrini 558 con un Punto Digital, que es un espacio abierto a la comunidad, gratuito, con computadoras y tecnología con conexión a Internet. Se trata del segundo Punto Digital en la ciudad y forma parte de un programa nacional que se articula con los municipios. Quienes acudan contarán con el asesoramiento de empleados municipales.

El Punto Digital tiene 3 módulos especiales para capacitación en oficios digitales con 17 computadoras y programas como diseño gráfico, modelado 3D, entre otros, además de módulos de juego con Xbox y un módulo de cine con home theatre y reproductor para películas, capacitaciones, charlas y conferencias

"Punto Digital ofrece conectividad y aprendizaje a los vecinos, además se brindan capacitaciones, talleres de salida laboral y alfabetización digital de todas las edades desde niño a adultos mayores; además se avanza en la gestión de trámites como por ejemplo validar la identidad en la app Mi Argentina, también entretenimiento y Cultura", explicó la entrevistada.

Además anunció que el curso de Inocuidad y Manipulación de Alimentos se dictará online el viernes 8 de mayo, de forma remota. Quienes deseen realizarlo, pueden inscribirse telefónicamente al (0343) 420-2220.

Información e inscripciones

Los interesados en sumarse a estas propuestas pueden obtener más información a través de los siguientes canales: