Argentina ganó con autoridad en el Mundial Sub 23 de sóftbol

La Selección Argentina masculina de sóftbol derrotó 11-6 a Sudáfrica en Sincelejo, Colombia, y se metió en los playoffs tras una sólida actuación.

La Selección Argentina masculina Sub 23 de sóftbol volvió a mostrar su jerarquía y cerró la fase de grupos con una victoria convincente. El equipo nacional se impuso por 11 a 6 ante Sudáfrica en la ciudad de Sincelejo, sede del certamen que organiza la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol.

El triunfo, logrado en el último partido de la instancia inicial, le permitió al conjunto argentino avanzar con confianza a los playoffs de la Copa Mundial, un torneo que reúne a 12 selecciones de todo el mundo y que se extenderá hasta el próximo domingo.

Los Pumas se mantienen en el top 5 del ranking mundial de rugby

El equipo nacional, que ya había mostrado buenos pasajes en sus presentaciones anteriores, volvió a destacarse por su contundencia ofensiva y su capacidad para sostener el ritmo de juego ante un rival que intentó reaccionar pero no logró frenar el poderío argentino.

Argentina formó parte del Grupo A, considerado uno de los más exigentes del campeonato, donde compartió zona con selecciones de gran nivel como Japón, Nueva Zelanda, República Checa, Colombia y Sudáfrica. En ese contexto, el rendimiento del equipo albiceleste refuerza su condición de candidato a pelear por los primeros puestos.

Fuerte identidad entrerriana en Argentina

Uno de los aspectos más destacados del plantel es la marcada presencia de jugadores entrerrianos, reflejo del histórico desarrollo del sóftbol en la provincia. Entre los convocados aparecen nombres como Bogdan Becic, Luciano Biondi, Matías Clara, Genaro Correa, Nahuel Ferrara, Joel Hidrogo, Khalil Luna, Pedro Martínez, Valentín Mata, Felipe Muñoz, Francisco Nassivera, Tomás Pintos, Josué Poblette, Julián Reitober, Nahuel Sáenz y Luca Talmón.

Esta base no es casualidad: Entre Ríos ha sido durante años uno de los principales semilleros del sóftbol argentino, aportando talento y consolidando un proyecto que hoy se traduce en resultados a nivel internacional.

Con una estructura sólida, un plantel competitivo y una identidad bien marcada, Argentina se ilusiona con seguir avanzando en el Mundial y pelear por el título. El camino continúa en los playoffs, donde cada juego será decisivo en la búsqueda de un nuevo logro para el sóftbol nacional.