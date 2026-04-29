Entre Ríos: proponen una ley para prohibir el uso de celulares en los niveles obligatorios de educación

En el Senado de Entre Ríos se propuso una ley para prohibir el uso de celulares en los niveles obligatorios de educación. Se podrá usar en casos excepcionales.

En el Senado de Entre Ríos se propuso una ley para prohibir el uso de celulares en los niveles obligatorios de educación.

Un proyecto de ley que ingresó el martes pasado a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado de Entre Ríos propone “prohibir el uso de celulares a los estudiantes de los niveles obligatorios de educación en el interior de la institución educativa”.

El objetivo que se persigue en Entre Ríos

En el proyecto se señaló que “una cuestión que involucra a la educación de nuestra juventud motiva una regulación legal que aborde el tema de manera contundente. El objetivo de este proyecto implica contar con una normativa clara que les permita a las instituciones escolares actuar con un marco regulatorio viable y aplicable dentro de la realidad que atraviesan”.

Asimismo se añadió que “entendiendo que para el Estado Nacional no parece ser una prioridad la política educativa, dado los ataques y el desfinanciamiento al sistema universitario que está a su cargo, es que pensamos en la posibilidad de que el tema sea abordado por nuestra Provincia”.

Cuándo se podrán usar los celulares

El proyecto, cuyo autor es el senador de Juntos por Entre Ríos, Alberto Otaegui, establece “excepciones”. Así, los estudiantes podrán utilizar el celular sólo en casos excepcionales como “cuando un docente lo solicite por cuestiones pedagógicas, para ello el docente deberá avisar con días de anticipación esta necesidad, informando a las autoridades escolares; ante una situación de fuerza mayor del estudiante, la cual debe ser evaluada por las autoridades escolares; y, toda otra que la autoridad de aplicación considere pertinente”.

Por otra parte, el proyecto prescribe sanciones que serán aplicadas por la autoridad de aplicación, que establecerá las que considere pertinentes “para los estudiantes que incumplan con esta norma. Cada institución escolar podrá establecer las sanciones que considere, previo aviso a la autoridad de aplicación y comunicando con la antelación a los estudiantes y adultos responsables de los mismos, de la prohibición de uso del celular y de las sanciones”.

Distraídos por el celular

En los fundamentos se aportó un informe sobre la problemática que realizó Argentinos por la Educación, basado en las pruebas PISA 2022, con arrojó datos que el legislador consideró que “resultan relevantes y preocupantes”.

Así, enumeró que “los tres países con mayor proporción de estudiantes que reportaron distracción por usar dispositivos digitales fueron Argentina (54%), Uruguay (52%) y Chile (51%), lo que sugiere un impacto significativo de la tecnología en la dinámica del aula en América Latina”.

Asimismo señaló que “Argentina (46%), Chile (42%), Brasil (40%), Nueva Zelanda (40%) y Bulgaria (40%) presentaban los valores más altos en cuanto a estudiantes que se distraían por el uso de dispositivos digitales por parte de sus compañeros.

En el otro extremo, los países con menor porcentaje de estudiantes que se distraían por el uso de dispositivos digitales, ya sea propio o por sus compañeros fueron Japón (5% y 4%, respectivamente), Corea del Sur (9% en ambos casos) y Brunei Darussalam (12% y 10%, respectivamente).”

Retos virales peligrosos

Oategui consideró que “una cuestión que se suma a las mencionadas, es la propagación de los denominados retos o desafíos virales, los cuales consisten en una tendencia o desafío que se propaga rápidamente a través de redes sociales y otros medios digitales”. Entendió que “estos retos suelen consistir en realizar una acción específica, como grabar un video o tomar una foto, y compartirlo en línea. Los retos virales pueden ser divertidos, creativos, informativos o incluso peligrosos”.

Así, mencionó que “entre los retos virales que denominamos peligrosos hay algunos que ponen en riesgo la integridad física y hasta la vida de la persona que cumple el reto o de otros miembros de la comunidad” y recordó el caso en San Cristobal, Santa Fe, “donde un estudiante asesinó a otro en la escuela, o las amenazas de tiroteos, las cuales en los últimos días se dieron a través de pintadas con frases amenazantes que fueron idénticas en diferentes instituciones localizadas en ciudades pertenecientes a distintas provincias lo cual demuestra que la conexión entre ellas es que se enmarcan y responden a la lógica de los retos virales”.

Detalles finales

El legislador expresó que “se identifica al uso del celular como la principal causa de distracción de los estudiantes en el aula y uno de los principales obstáculos para la socialización en los tiempos de recreo; frente a esta realidad se reconoce también a este tipo de dispositivos como una herramienta con alto potencial pedagógico que permite tanto la búsqueda de información, el acceso a recursos educativos y la integración digital”.

Así, entendió que “en este contexto, la complejidad de los desafíos que derivan del uso del celular en las escuelas demanda abordajes urgentes que sostengan la concientización sobre el uso responsable como así también, que den respuesta a las problemáticas identificadas por los equipos de gestión institucional, los docentes, las familias y los estudiantes”.

También añadió que “el hecho de que cada estudiante pueda permanecer conectado con otros -aún en los tiempos y espacios de la escuela- a través de las diferentes redes sociales y aplicaciones suma, a las consecuencias mencionadas, el acceso a páginas de apuestas en línea, la vulnerabilidad que habilita casos de grooming, el ciberacoso, la exposición de los pares y docentes en vídeos y fotos no consentidas, etc.”.

En el proyecto se consideró que “analizando las prácticas de uso de este tipo de dispositivos desde otra perspectiva, debe considerarse además, que en muchos casos para la familia resulta importante poder estar comunicados con el estudiante por cuestiones de seguridad u organización familiar”.

Ante aquel escenario, se aportó que “son disímiles las respuestas ensayadas respecto de si debe o no debe permitirse el teléfono celular en el ámbito escolar o bien, cómo implementar medidas sostenibles y equilibradas en la gestión del buen uso considerando tiempos, espacios, potencialidades, riesgos y necesidades.

Países como Francia, Irlanda, Italia, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Canadá, Nueva Zelanda, China y Brasil prohibieron el uso del teléfono celular en la escuela”.