Iñaki Arrias: "Estos resultados ojalá que sigan viniendo"

Iñaki Arrias celebró su tercera victoria en el TC Pista Mouras y se ilusiona. “La clave de estos resultados es el trabajo”, explicó el de Paraná.

Iñaki Arrías tuvo un fin de semana formidable en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en donde se llevó todos los puntos que estaban en juego: ganó clasificación serie y final, con el Ford que le atiende el Candela Competición. El piloto de Paraná, que transita su segunda temporada en la categoría, logró llevarse el triunfo por tercera carrera consecutiva.

Gran presente para el piloto que se posiciona como uno de los candidatos a pelear por el título y que irá en busca de su primera corona a nivel nacional.

"Fue un fin de semana hermoso. Otra vez pudimos quedarnos con todos los puntos y estoy muy feliz porque el esfuerzo que se hace para estar en cada carrera es inmenso. Estos resultados ojalá que sigan viniendo, porque ayudan mucho a encarar fecha a fecha”, afirmó Arrías.

“Trabajamos muchísimo durante todo el fin de semana. Primero estábamos lejos, a más de un segundo de la punta, con algunas tendencias mías y del auto que se mejoraron poco a poco. Después, en la clasificación, con la ayuda de Mauricio y Kevin (Candela), desde abajo del coche, se pudo dar la pole. Serie y final fueron dos carreras de mucho ritmo; Nacho Quintana me llevó cerca y me exigió en todo momento. Tercera victoria al hilo, así que estoy súper feliz”, sostuvo el piloto de Paraná.

Las claves el piloto de Paraná

Por último, hizo referencia sobre cuál fue el punto importante para ganar. “La clave de estos resultados es el trabajo. El equipo hace un laburo enorme en el auto, para que esté todo de la mejor forma y yo también, entreno muchísimo previo a cada carrera, tanto mental como físicamente. Esas dos cosas son fundamentales y la confianza mía con el coche y también con el Candela Competición, que confían en cada cosa que yo opino. También aprovechamos algunos errores de los rivales para seguir siendo contundentes”.

Pasó una nueva fecha para el TC Pista Mouras, la cuarta en esta oportunidad y la tercera victoria consecutiva para Arrías, que tiene un gran presente con su Ford. El próximo compromiso para la categoría será El 16 Y 17 de mayo en el mismo escenario: el Autódromo Roberto Mouras, pero en el circuito con chicana.