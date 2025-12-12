Turismo: analizan instalar transporte fluvial entre Parana y Santa Fe

Equipos de gobierno de las municipalidades de Paraná y Santa Fe compartieron una reunión de trabajo en Casa de la Costa vinculada a experiencias de gestión y el funcionamiento de servicios públicos. La posibilidad de instrumentar un servicio de transporte fluvial entre ambas capitales y el impulso de una oferta cultural y turística común entre ambas orillas, fueron dos de los ejes centrales del encuentro. También intercambiaron información ssobre el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, entre ellos el sistema de recolección de residuos, el alumbrado público y el sistema de estacionamiento medido.

Durante la reunión, que se realizó en la Casa de la Costa, Rosario Romero y Juan Pablo Poletti coincidieron en la necesidad de generar equipos de trabajo conjuntos para abordar temas de interés común como el deporte, la cultura, el turismo y soluciones prácticas para la vida cotidiana de los ciudadanos de ambas ciudades.

“Con Santa Fe conformamos un área metropolitana muy interesante. El río no nos separa, nos une y sobre todo a partir del túnel subfluvial nos unió aún más”, remarcó la intendenta Rosario Romero quien anunció una de las ideas que se trabajarán de manera prioritaria: “Con el intendente de Santa Fe venimos charlando y yo creo que vamos a concretar un equipo de trabajo para explorar las posibilidades de una inversión público-privada para propiciar un transporte fluvial, que tiene dos propósitos: transporte de pasajeros, pero a su vez turístico para que se pueda apreciar y vivir un poco más el río que nos une”.

Paraná Santa Fe Poletti Rosario Romero turismo (1)

Tra el encuentro el intendente de Santa Fe expresó: “Estábamos en deuda con la intendenta de Paraná en encontrarnos y que los equipos trabajen en forma conjunta. Surgieron muchas ideas porque tenemos muchas visiones comunes. Somos ciudades capitales de nuestras provincias, estamos muy cerca, nos une un paisaje maravilloso así que, en lugar de que nos separe, que nos una”.

Siguiendo esa línea, el intendente destacó la importancia de potenciar el vínculo regional y convertir a Santa Fe y a Paraná en un destino inseparable para los turistas: “El ciudadano argentino que va al norte y no haga Salta, Tucumán o Jujuy parece que no existe, y nosotros a veces tratamos que en nuestra región sea de la misma manera, que venga a Santa Fe, a Rosario, a Paraná y seguramente va a volver porque las bellezas que tenemos en cada tierra con potencialidades diferentes las tenemos que hacer valer, teniendo en cuenta las prestaciones”, afirmó.

Fiesta Nacional del Mate 7.jpg La primera noche de la Fiesta Nacional del Mate tuvo un marco de público imponente. Prensa Municipalidad de Paraná

Eventos culturales

Además, ambos intendentes charlaron sobre eventos culturales y la participación recíproca en actividades distintivas de cada ciudad, como la Fiesta del Mate de Paraná: “Con Juan Pablo Poletti vamos a coordinar en el intercambio y también entre funcionarios de ambos gobiernos, surgieron muchas ideas y muchas propuestas”, concluyó la intendenta de Paraná.

Participaron de la actividad el jefe de Gabinete, Santiago Halle; la secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante; el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz y el subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani; en representación del Municipio de Santa Fe, asistieron el secretario de Hacienda, José Serruya; la secretaria de Producción y Empleo, Rosario Alemán; el coordinador de Gabinete, Víctor Hadad; el director de Comunicación, Jorge Toum; el subsecretario Turismo, Javier De la Mónica; la directora de la Agencia Hábitat, Natalia Fantini y la subsecretaria de Ordenamiento Territorial, Raquel Wendler.