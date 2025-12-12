Dolor en Paraná por la muerte de Pedro Tori, vecino querido por recorrer el centro con su perro "Cortito". Su mascota quedará al cuidado de Daiana.

Conmoción en el centro de Paraná por la muerte de Pedro Tori, conocido por pasear con "Cortito".

La ciudad de Paraná atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Pedro Tori , un vecino muy querido que solía recorrer el centro junto a su inseparable perro "Cortito".

Su presencia cotidiana en la zona céntrica, especialmente en las inmediaciones de la Iglesia San Miguel, lo había convertido en una figura conocida y respetada por comerciantes, transeúntes y vecinos del lugar.

Profundo pesar en Paraná por el fallecimiento de Pedro Tori

Pedro Tori (1).jpeg

Pedro había sufrido una herida en la cabeza, debió ser hospitalizado y, posteriormente, fue hallado sin vida en el sitio donde residía. La noticia generó conmoción entre quienes lo veían a diario y mantenían con él un vínculo de afecto y admiración.

A "Cortito", el fiel compañero que solía recibir los saludos de quienes pasaban por la zona, lo cuidará Daiana, una vecina que acompañaba frecuentemente tanto a Pedro como a su mascota.

Quienes lo conocieron recuerdan a Pedro como una persona respetuosa, amable y talentosa. Era artista y realizaba dibujos que vendía en la esquina de Buenos Aires y Ecuador, donde también cosechó el cariño de muchos paranaenses.

Su partida deja un vacío visible en la vida cotidiana del centro de Paraná, donde su figura y la de "Cortito" eran parte del paisaje urbano de cada día.