Alquilar una casa quinta para pasar las Fiestas es una odisea en la zona

Si bien la demanda llegó más tarde que otros años, al comenzar el mes se disparó y ya casi no hay una casa quinta disponible para la Navidad o el Año Nuevo

Aunque alquilar una casa quinta para celebrar las Fiestas, despedidas de año o para descansar durante el verano es una tradición instalada desde hace años en Paraná y el área metropolitana, este 2025 mostró un comportamiento atípico del mercado: a diferencia de temporadas anteriores, cuando en octubre muchos complejos ya estaban prácticamente reservados, este año las consultas comenzaron más tarde y la demanda recién se consolidó entrado diciembre.

Propietarios de la zona coinciden en que el interés existe, pero los tiempos de decisión cambiaron: la gente demoró más en consultar, comparar precios y concretar las reservas. La incertidumbre económica posterior a las elecciones y la dificultad para fijar tarifas en un contexto de aumentos dispares también incidieron en el retraso generalizado.

Quinta.jpg Pasar las Fiestas en una quinta es una tendencia que se impone desde hace varios años

Carlos Dechanzi, responsable del complejo Los Pinos en Oro Verde, confirmó a UNO que este año notó un comportamiento distinto de los clientes. Aunque hoy tiene prácticamente todo alquilado hasta fines de enero, la oleada fuerte de consultas llegó más tarde de lo habitual. “La gente empezó a preguntar recién en octubre, después de las elecciones, porque estaban esperando a ver qué pasaba. Normalmente, mucho antes ya está todo reservado”, explicó.

Dechanzi señaló que hay una “avalancha” de consultas para las Fiestas, especialmente para Año Nuevo, y para las despedidas de año, que se concentran entre fines de noviembre y el 21 de diciembre. Según su análisis, esa combinación genera un cuello de botella inevitable: muy pocos días disponibles para una demanda enorme. “Son cuatro sábados y domingos, ocho días. Y hay cientos de pedidos en la zona. La gente pregunta y muchos quedan sin poder alquilar. Es siempre igual, por esperar después no consiguen nada y después les agarra la desesperación”, afirmó.

La gente busca precios

El propietario añadió que, aunque su quinta cuenta con amplias comodidades –pileta de gran tamaño, parrillas techadas, cancha de fútbol, juegos infantiles, parque arbolado y alojamiento para ocho personas– algunos potenciales inquilinos a veces intentan regatear los precios. Pero los costos de mantenimiento obligan a los propietarios a sostener sus valores: el mantenimiento de piletas, por ejemplo, subió alrededor de un 20%, mencionó Dechanzi; y sostuvo que el consumo eléctrico –especialmente por el uso de aires acondicionados– es siempre una preocupación en verano, más allá de que el salto más notorio en los valores se registró el año pasado.

En su caso, actualmente el alquiler ronda los 200.000 pesos por día en total para ocho personas, un valor que considera acorde al nivel de infraestructura ofrecida, y comparó: “Un hotel hoy en día cuesta 20.000, 30.000 o 40.000 pesos por persona; si son varios es mucho más caro que una quinta. Acá tenés todo privado, con pileta, cancha y sombra, pero muchos creen que es caro, y no es así: es más conveniente y más cómodo. Pero por ahí muchos de los que consultan está buscando precios, y no tienen en cuenta estas cuestiones”.

Casa Quinta Complejo Los Pinos Pasar las Fiestas en alguna casa quinta es un clásico en Paraná y alrededores Gentileza: Complejo Los Pinos

En su sitio web www.complejolospinos.com.ar hay fotos del lugar, y allí se describe que la casa “está equipada con todo lo que se necesita para pasar unos días increíbles: cocina comedor totalmente equipada con todos los elementos de cocina; habitaciones con sábanas, almohadas, aire acondicionado; televisión con cable, Wifi, agua fría y caliente, pileta de natación, cancha de futbol, juegos para chicos, entre otros servicios”.

Si se la alquila para eventos, tiene una capacidad para 30 personas, y el costo es a convenir, y en muchos casos llega a ser similar al de los balnearios de la región, con la ventaja de que es un lugar privado y exclusivo: “Cuenta con todas las instalaciones para que tu fiesta sea la mejor: mesas, manteles y sillas; toda la vajilla, parrilla y horno a leña, dos baños, mucho espacio verde y sombra; cancha de futbol y pileta de natación”.

El lugar tiene un quincho enorme y esto es clave por si llueve. Recientemente hubo varios fines de semana seguidos en los que el tiempo no acompañó y muchas despedidas se vieron en riesgo, y al respecto, Dechanzi reflexionó: “La gente compra toda la comida, tiene todo listo. Si llueve, necesitan espacios techados. Por suerte tengo quincho grande y parrillas cubiertas”.

"Alquilar una casa quinta es más económico que viajar"

Romina también es paranaense y tiene casas quintas para alquilar: una en Tierra Alta y otra en Paraje La Virgen, a orillas del río, y coincidió con Dechanzi en que este año la demanda se activó más tarde. “Recién en diciembre se empezó a mover de verdad. Venía bastante lento en los meses anteriores y ahora se empezó a mover en serio, cuando en otros años en octubre ya era difícil encontrar fecha”, explicó.

Sus tarifas actuales rondan los 100.000 pesos por día para seis personas en una de las quintas, mientras que para la casa más grande, para 12 huéspedes, asciende a 150.000 pesos por día, dependiendo la fecha. Ambas ofrecen aire acondicionado, parque, pileta y equipamiento completo.

Casa quinta.jpg Muchos buscan naturaleza y abundante sombra Gentileza: Complejo Los Pinos

Para las Fiestas y las despedidas también está todo reservado. En su caso remarcó que, aunque algunos intentan negociar, la mayoría termina aceptando las tarifas cuando compara con otras alternativas turísticas. “Alquilar una quinta termina siendo más económico que viajar a otra ciudad, sobre todo por la nafta y por lo caro que están los restaurantes en los destinos turísticos”, evaluó.

En este marco, ambos propietarios coinciden en que quien alquila una casa quinta en Paraná o alrededores no necesariamente es el mismo público que elige Mar del Plata o Brasil. Se trata, en general, de familias o grupos de clase media que buscan un descanso económico y sin grandes traslados.

“La gente viene, se instala y no se mueve. A lo sumo va al súper a comprar algo. La idea es descansar, estar en la pileta y hacer asado”, describió Dechanzi.

Romina concordó en que para muchos, alquilar una quinta es la manera más accesible de cortar con la rutina sin abandonar demasiado la cercanía.

Perspectivas para el verano

Para enero, los niveles de ocupación ya son muy altos en la mayoría de las quintas consultadas. En el caso de Dechanzi, prácticamente no quedan espacios. En febrero la disponibilidad es mayor, aunque la demanda aún se mueve más lento que en años previos.

La mayoría de los propietarios mantiene políticas claras: durante la temporada alta evitan alquilar por un solo día, ya que eso les impide recibir reservas de estadías más largas. “Si me alquilan un sábado para un cumpleaños, pierdo viernes y domingo. Por eso en enero sólo alquilo por alojamiento, no para eventos”, detalló Dechanzi.

Casas quintas ya tienen gran demanda.jpg

Invitación a un encuentro de bandas en el Complejo Los Pinos

Dechanzi contó que el domingo 28, entre las 18 y las 22, hará una despedida de año en su quinta, abierta a quien quiera sumarse. Va a haber música en vivo, con la presencia confirmada de La Banda de la Oveja (que hace tributo a Santana y tiene al propio Dechanzi como guitarrista); Revival (tributo a Creedence), estará Carlos velázquez, entre muchos otros artistas. Habrá servicio de cantina y los asistentes podrán su sillón para estar cómodos y pasar una tarde amena y entre amigos. “Un montón de gente amiga va a venir a la tarde ese día. Acá se pone muy lindo, hay mucha sombra, y la idea es compartir un buen momento de música, va a haber cantina, para tomar. La entrada es gratuita”.

Será en Los Canarios 453, en Oro Verde, y se puede pedir más información al 3434252122.