Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: finalizan trabajos en el centro de distribución Parque del Lago

Personal municipal terminó los trabajos en el centro de distribución Parque del Lago y se reestablece el servicio de agua potable en zonas afectadas de Paraná

6 de diciembre 2025 · 11:09hs
Personal municipal terminó los trabajos en el centro de distribución Parque del Lago y se reestablece el servicio de agua potable en zonas afectadas de Paraná

Personal municipal terminó los trabajos en el centro de distribución Parque del Lago y se reestablece el servicio de agua potable en zonas afectadas de Paraná

Durante la mañana de este sábado tuvieron continuidad los trabajos en el centro de distribución de agua potable Parque Del Lago, en el interior del predio ubicado en el barrio Gazzano de Paraná, para completar la reparación de uno de los conductos de salida del suministro, para la distribución de agua por la red pública.

Se trata del caño que por sistema de bombeo, abastece un sector de la zona sudeste de la ciudad.

Este domingo comenzaron a circular los nuevos colectivos en la ciudad de Paraná. 

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la puesta en circuación de las nuevas unidades 0 kilómetro, con tecnología y herramientas digitales

Rosario Romero: "Como capital merecemos un transporte acorde a las necesidades de nuestra gente"

En la jornada del viernes se había completado la primera etapa de las intervenciones, y en horas de la tarde se resolvió reanudar la operatividad del sistema, para restablecer el servicio en los hogares afectados. En tanto que hoy sábado, desde las primeras horas de esta mañana, personal municipal retomó los últimos trabajos planificados en el centro de distribución Parque del Lago.

A lo largo de esta mañana y de la tarde se irá restableciendo la normal prestación del servicio, en el área situada entre avenida Almafuerte, calles Artigas, Salvador Caputo hasta Lisandro de la Torre, y zonas aledañas.

Parque del Lago agua potable Paraná

En ese sector pudieron registrarse casos de baja presión, durante el desarrollo de los trabajos.

Vale recordar que estás intervenciones encaradas desde ayer no habían afectado el servicio, en el área atendida por sistema de gravedad desde ese centro de distribución, que comprende el área entre las avenidas Pedro Zanni, Almafuerte, Jorge Newbery y calle Antonio Salellas.

Paraná Agua potable trabajos
Noticias relacionadas
uta emitio un comunicado dirigido a la comunidad de parana

UTA emitió un comunicado dirigido a la comunidad de Paraná

Se trata de una medida cautelar pedida por la Municipalidad de Paraná para que UTA no realice medidas de protesta que entorpezcan el servicio de San José UTE 

La Justicia prohibió a UTA entorpecer el inicio del servicio de transporte de San José

Los colectivos urbanos de Ersa en Paraná.

Los colectivos urbanos en Paraná ya estarían dejando de funcionar

Reunión de La Libertad Avanza (LLA) enFeliciano.

"A la Libertad" avanza en Paraná, Concordia y Feliciano

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario