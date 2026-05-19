Indec: la inflación de los precios mayoristas fue de 5,2% en abril y acumuló 30,8% en un año

El Indec informó que la inflación de los precios mayoristas en abril fue 5,2%. En tanto que en los últimos 12 meses el incremento fue del 30,8%.

Según el Indec, la inflación de los precios mayoristas fue de 5,2% en abril.

La inflación mayorista tuvo una variación de 5,2% en abril y acumuló un aumento de 30,8% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El incremento mensual se dio como consecuencia de la suba de 5,3% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”.

De esta manera, en lo que va del año, el Índice de Precios Internos al por mayor (IPIM) subió 11,6%.

La inflación de abril fue 2,6% y cortó una racha de 10 meses sin bajas

Más datos del Indec

Así, la inflación mayorista encadenó su segundo mes consecutivo al alza. Contra marzo tuvo un incremento de 1,8 puntos porcentuales (p.p.).

A su vez, duplicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, el cual se había desacelerado al 2,6%.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia fueron “petróleo crudo y gas” (2,09%), “productos refinados del petróleo” (1,63%), “sustancias y productos químicos” (0,46%), “alimentos y bebidas” (0,26%) y “productos de caucho y plástico” (0,18%).

En los "Productos primarios", el apartado de "petróleo crudo y gas" volvió a influir en el índice general, con una suba de 22,9% mensual. La misma estuvo dada por el aumento en los combustibles y la escalada del precio internacional del crudo.

Otros aspectos a tener en cuenta

Por otro lado, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 4,8% en abril, explicado por la suba de 4,9% en “Productos nacionales” y de 2,5% en “Productos importados”.

Asimismo, el índice de precios básicos del productor (IPP) aumentó 4,8% mensual, dado la incremento de 7,5% en los “Productos primarios” y de 3,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.