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Indec: la inflación de los precios mayoristas fue de 5,2% en abril y acumuló 30,8% en un año

El Indec informó que la inflación de los precios mayoristas en abril fue 5,2%. En tanto que en los últimos 12 meses el incremento fue del 30,8%.

19 de mayo 2026 · 17:53hs
Según el Indec

Foto: Internet ilustrativa

Según el Indec, la inflación de los precios mayoristas fue de 5,2% en abril. 

La inflación mayorista tuvo una variación de 5,2% en abril y acumuló un aumento de 30,8% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El incremento mensual se dio como consecuencia de la suba de 5,3% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”.

De esta manera, en lo que va del año, el Índice de Precios Internos al por mayor (IPIM) subió 11,6%.

La inflación de abril fue 2,6% y cortó una racha de diez meses sin bajas.

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Más datos del Indec

Así, la inflación mayorista encadenó su segundo mes consecutivo al alza. Contra marzo tuvo un incremento de 1,8 puntos porcentuales (p.p.).

A su vez, duplicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, el cual se había desacelerado al 2,6%.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia fueron “petróleo crudo y gas” (2,09%), “productos refinados del petróleo” (1,63%), “sustancias y productos químicos” (0,46%), “alimentos y bebidas” (0,26%) y “productos de caucho y plástico” (0,18%).

En los "Productos primarios", el apartado de "petróleo crudo y gas" volvió a influir en el índice general, con una suba de 22,9% mensual. La misma estuvo dada por el aumento en los combustibles y la escalada del precio internacional del crudo.

Otros aspectos a tener en cuenta

Por otro lado, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 4,8% en abril, explicado por la suba de 4,9% en “Productos nacionales” y de 2,5% en “Productos importados”.

Asimismo, el índice de precios básicos del productor (IPP) aumentó 4,8% mensual, dado la incremento de 7,5% en los “Productos primarios” y de 3,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Indec Inflación precios mayoristas
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