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En el Acceso Norte encontraron a un hombre sin vida sobre la banquina

Un motociclista que circulaba por la zona del Acceso Norte observó a una persona tendida sobre la cinta asfáltica y dio aviso inmediato a la Policía.

15 de mayo 2026 · 20:22hs
En el Acceso Norte encontraron a un hombre sin vida sobre la banquina.

Gentileza PyJ

En el Acceso Norte encontraron a un hombre sin vida sobre la banquina.

Un hombre fue hallado son vida en la tarde de este viernes sobre el Acceso Norte, en dirección hacia Colonia Avellaneda, en el departamento Paraná. Según las primeras informaciones, un motociclista que circulaba por la zona observó a una persona tendida sobre la cinta asfáltica y dio aviso inmediato a la Policía.

Al llegar al lugar, los efectivos solicitaron asistencia médica de urgencia. Sin embargo, el personal de emergencias constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.

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La víctima fue identificada como Hugo Daniel Duarte, de 61 años y oriundo de Cerrito, quien según indicaron padecía problemas cardíacos. En el lugar trabajó personal policial y se dio intervención a la Justicia para determinar las circunstancias del hecho. La causa continúa en investigación.

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