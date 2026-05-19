Uno Entre Rios | Ovación | Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fue convocado y jugará su sexto Mundial con Portugal

Aunque todavía no logró levantar la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo llegará a una nueva edición con grandes expectativas por su actuación en el torneo.

19 de mayo 2026 · 15:50hs
Cristiano Ronaldo fue convocado y jugará su sexto Mundial con Portugal

Cristiano Ronaldo fue convocado y jugará su sexto Mundial con Portugal

Portugal presentó su lista de convocados para el Mundial 2026 y la principal novedad pasa por la presencia de Cristiano Ronaldo, que a los 41 años disputará su sexta Copa del Mundo.

De esta manera, el delantero portugués compartirá con Lionel Messi un récord inédito: ser los primeros futbolistas en jugar seis ediciones mundialistas.

Cristiano Ronaldo no puede creer el gol en contra de Bento.

Cristiano Ronaldo no pudo gritar campeón con Al-Nassr por un insólito gol en contra

Estudiantes será local de Sionista por la APB.

APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

El gran objetivo pendiente de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo llegará a una nueva Copa del Mundo con una cuenta pendiente en su carrera: todavía no logró tener una gran actuación en instancias decisivas del torneo.

Su mejor versión mundialista se vio en Rusia 2018, donde convirtió cuatro goles. En cambio, en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022 marcó solo una vez en cada edición.

LEER MÁS: Mundial 2026: el partido número 1.000 en la historia ya tiene fecha, sede y protagonistas

Además, nunca pudo anotar en partidos de eliminación directa.

Un Portugal cargado de figuras

El seleccionado luso llegará a esta cita con un plantel repleto de nombres importantes, entre ellos Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Neves y Vitinha.

También arrastra un respaldo reciente importante: el año pasado se consagró campeón de la Nations League tras vencer a España por penales.

El grupo y los convocados

En el Mundial 2026, Portugal integrará el Grupo K junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Entre los convocados aparecen arqueros como Diogo Costa y José Sá; defensores como Joao Cancelo, Rúben Dias y Nuno Mendes; mediocampistas como Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Vitinha; y delanteros como Joao Félix, Rafael Leao, Gonçalo Ramos y el propio Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo Mundial Portugal
Noticias relacionadas
Yael Falcón Pérez fue el elegido para la final del Torneo Apertura.

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

marcelo fuentes elogio a marcelo candia: se recibio de tecnico profesional

Marcelo Fuentes elogió a Marcelo Candia: "Se recibió de técnico profesional"

La Tortuguita se prepara para el debut de Capibaras XV: Es una apuesta enorme para nosotros.

La Tortuguita se prepara para el debut de Capibaras XV: "Es una apuesta enorme para nosotros"

marcelo fuentes recordo el ascenso de patronato al nacional: la gente tuvo mucho que ver con ese logro

Marcelo Fuentes recordó el ascenso de Patronato al Nacional: "La gente tuvo mucho que ver con ese logro"

Ver comentarios

Lo último

APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

Marcela Baños apuntó contra APTRA: ¿Será que no gané porque no tengo un marido millonario?

Marcela Baños apuntó contra APTRA: "¿Será que no gané porque no tengo un marido millonario?"

Nuevos concursos literarios abren convocatorias para escritores de habla hispana

Nuevos concursos literarios abren convocatorias para escritores de habla hispana

Ultimo Momento
APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

Marcela Baños apuntó contra APTRA: ¿Será que no gané porque no tengo un marido millonario?

Marcela Baños apuntó contra APTRA: "¿Será que no gané porque no tengo un marido millonario?"

Nuevos concursos literarios abren convocatorias para escritores de habla hispana

Nuevos concursos literarios abren convocatorias para escritores de habla hispana

Pequeños Seres celebrará su primer aniversario con un homenaje a Spinetta

"Pequeños Seres" celebrará su primer aniversario con un homenaje a Spinetta

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

Policiales
San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

Exsecretaria hundió a Airaldi en el juicio por narcotráfico: Está loco, no puede salir de la cárcel

Exsecretaria hundió a Airaldi en el juicio por narcotráfico: "Está loco, no puede salir de la cárcel"

Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

Ovación
La Tortuguita se prepara para el debut de Capibaras XV: Es una apuesta enorme para nosotros

La Tortuguita se prepara para el debut de Capibaras XV: "Es una apuesta enorme para nosotros"

APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

Cristiano Ronaldo fue convocado y jugará su sexto Mundial con Portugal

Cristiano Ronaldo fue convocado y jugará su sexto Mundial con Portugal

Liga Argentina: La Unión perdió en San Francisco y quedó a un paso de la eliminación

Liga Argentina: La Unión perdió en San Francisco y quedó a un paso de la eliminación

La provincia
El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

Trabajos de enlaces para optimizar el servicio de agua potable

Trabajos de enlaces para optimizar el servicio de agua potable

Tur pour la Magie: una propuesta de encantamientos y humor en Paraná

"Tur pour la Magie": una propuesta de encantamientos y humor en Paraná

Falleció el reconocido abogado penalista Julio Federik

Falleció el reconocido abogado penalista Julio Federik

Entre Ríos, en la segunda región con más pluriempleo del país: alcanza al 23,5%

Entre Ríos, en la segunda región con más pluriempleo del país: alcanza al 23,5%

Dejanos tu comentario