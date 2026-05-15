Uno Entre Rios | La Provincia | Scout

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de la provincia en Paraná

Jóvenes scout de todo el país participarán este fin de semana de una propuesta que combina aventura, aprendizaje y trabajo en equipo.

15 de mayo 2026 · 14:44hs
El campamento de Patrullas Scout se realizará este fin de semana con jóvenes de todo el país

El campamento de Patrullas Scout se realizará este fin de semana con jóvenes de todo el país

El espíritu scout, la aventura y el trabajo en equipo volverán a encontrarse este fin de semana en Paraná con la realización del Campamento Nacional de Patrullas (CANAPA) 2026, una propuesta destinada a niños y jóvenes scouts de entre 10 y 14 años de todo el país que, en la Zona 46 Entre Ríos Oeste, reunirá a patrullas de distintos grupos de la provincia para vivir dos jornadas de aprendizaje, exploración y convivencia en plena naturaleza.

La actividad se desarrollará hoy y mañana en el Centro “El Salvador” –ex Mariápolis–, ubicado sobre el Acceso Norte de Paraná, y forma parte de una iniciativa nacional impulsada por Scouts de Argentina.

gualeguaychu lanzo el fondo municipal de fomento a las artes y la cultura 2026

Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

El frío comenzaó a sentirse con fuerza en Entre Ríos y el impacto ya se refleja en la producción hortícola

El frío comienza a afectar la producción hortícola de la zona y ya advierten escasez en góndolas

Bajo el lema “El poder de explorar”, el CANAPA propone mucho más que un campamento tradicional. Se trata de una experiencia educativa y formativa pensada especialmente para fortalecer el Sistema de Patrullas, uno de los pilares fundamentales del movimiento scout, promoviendo la autonomía, la amistad, la cooperación y el crecimiento personal de niños, niñas y adolescentes.

Ricardo Galliussi, director de Zona 46 Entre Ríos Oeste, contó a UNO que “el encargado de evento será Gonzalo Leiva, que es el asistente zonal de programa, en el que trabajará todo el equipo y los educadores scout de los 12 grupos que integran la zona”.

scouts zona 46 encuentro toma vieja 1.jpg

"El poder de explorar"

Desde la organización explicaron que la iniciativa fue “pensada y soñada” para que las patrullas scouts puedan vivir nuevas aventuras a través del juego y el contacto con otros jóvenes de diferentes grupos y localidades. El objetivo es que cada participante pueda descubrir lo mejor de sí mismo mediante la aventura, el aprendizaje y la exploración compartida con sus compañeros y compañeras.

En ese sentido, el evento busca recuperar y potenciar el valor de la patrulla como espacio de pertenencia y crecimiento colectivo. La propuesta apunta a que las y los scouts no sólo desarrollen habilidades vinculadas a la vida al aire libre, sino también herramientas humanas y sociales como la confianza, el compañerismo, la toma de decisiones y el liderazgo.

“El poder de explorar” sintetiza justamente esa mirada. Según se detalla en la circular oficial del evento, explorar no significa únicamente recorrer senderos o descubrir paisajes nuevos, sino también animarse a ir más allá de lo conocido, cuestionar, aprender y crecer.

La idea de exploración aparece entonces como una actitud frente a la vida: mirar con curiosidad, vivir con entusiasmo y avanzar con propósito. Desde la organización remarcan que se busca que cada scout pueda salir de su zona de confort y preguntarse qué más puede aportar, quién quiere ser y cómo construir ese camino.

Naturaleza y trabajo colectivo

Otro de los ejes centrales del encuentro será el vínculo con la naturaleza y el trabajo colectivo. La propuesta pone especial énfasis en la exploración del entorno natural y en las experiencias compartidas dentro de cada patrulla, transmitiendo la idea de que las travesías educativas no se viven de manera individual, sino junto a un grupo de amigos y amigas con quienes aprender, apoyarse y crecer.

Aunque cada CANAPA es organizado por las distintas zonas scouts del país, todos mantienen un mismo formato y propósito: dar a conocer la nueva propuesta educativa de la Rama Scouts de Scouts de Argentina y fortalecer la participación juvenil dentro del movimiento.

En Entre Ríos Oeste, las expectativas son altas y las patrullas ya comenzaron a prepararse “con gran entusiasmo para descubrir nuevos territorios con un grupo de amigos”, tal como expresa la convocatoria oficial.

Boy Scouts
El campamento de Patrullas Scout se realizará este fin de semana con jóvenes de todo el país

El campamento de Patrullas Scout se realizará este fin de semana con jóvenes de todo el país

De esta manera, Paraná será escenario de un encuentro que combinará actividades recreativas, desafíos, vida al aire libre y formación en valores, reafirmando el espíritu scout y el compromiso de seguir generando espacios de crecimiento, integración y participación para las juventudes.

Movimiento Scout

Cabe recordar que el movimiento scout tiene un alcance global y fomenta la amistad, las experiencias y las habilidades para la vida, moldeando el futuro de los jóvenes como ciudadanos activos. Más de 500 millones de jóvenes y adultos se han unido y han experimentado el poder de la educación no formal desde su fundación en 1907.

Desde entonces, el Movimiento Scout ha seguido creciendo y actualmente está presente en 176 Organizaciones Scouts Nacionales. Hoy en día, más de 60 millones de jóvenes, con el apoyo de millones de voluntarios comprometidos, participan en actividades y eventos Scout en todo el mundo.

Scout Campamento jóvenes Paraná
Noticias relacionadas
El 75% de los animales en Paraná sufre maltrato o abandono.

El 75% de los animales en Paraná sufre maltrato o abandono

Senadores del PJ recibieron a representantes gremiales de Vialidad Nacional.

Senadores del PJ recibieron a representantes gremiales de Vialidad Nacional

La Municipalidad de Paraná desmintió la información que circula sobre una advertencia sanitaria.

La Municipalidad de Paraná desmintió la información que circula sobre una advertencia sanitaria

El Ministerio de Salud brindó recomendaciones para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono. 

Monóxido de carbono: Salud brindó recomendaciones para prevenir intoxicaciones

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

Ultimo Momento
Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

Un policía escaló una torre y convenció a un joven de descender sano y salvo en Urdinarrain

Un policía escaló una torre y convenció a un joven de descender sano y salvo en Urdinarrain

Liga Paranaense: el clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza se lleva todas las miradas

Liga Paranaense: el clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza se lleva todas las miradas

Policiales
Un policía escaló una torre y convenció a un joven de descender sano y salvo en Urdinarrain

Un policía escaló una torre y convenció a un joven de descender sano y salvo en Urdinarrain

Villaguay: una familia denunció presunta mala atención luego del fallecimiento de un bebé

Villaguay: una familia denunció presunta mala atención luego del fallecimiento de un bebé

Tragedia en Concordia: un hombre murió en el incendio de su vivienda

Tragedia en Concordia: un hombre murió en el incendio de su vivienda

Paraná: un choque entre dos motos dejó tres lesionados

Paraná: un choque entre dos motos dejó tres lesionados

En el Acceso Norte encontraron a un hombre sin vida sobre la banquina

En el Acceso Norte encontraron a un hombre sin vida sobre la banquina

Ovación
River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

Liga Paranaense: el clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza se lleva todas las miradas

Liga Paranaense: el clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza se lleva todas las miradas

Talleres es semifinalista de la Súper Liga de Caballeros

Talleres es semifinalista de la Súper Liga de Caballeros

Liga Paranaense: Neuquén ganó en el inicio de la sexta fecha

Liga Paranaense: Neuquén ganó en el inicio de la sexta fecha

Las TC Pick Up clasifican para la cuarta del año

Las TC Pick Up clasifican para la cuarta del año

La provincia
Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

El frío comienza a afectar la producción hortícola de la zona y ya advierten escasez en góndolas

El frío comienza a afectar la producción hortícola de la zona y ya advierten escasez en góndolas

El 75% de los animales en Paraná sufre maltrato o abandono

El 75% de los animales en Paraná sufre maltrato o abandono

Senadores del PJ recibieron a representantes gremiales de Vialidad Nacional

Senadores del PJ recibieron a representantes gremiales de Vialidad Nacional

La Municipalidad de Paraná desmintió la información que circula sobre una advertencia sanitaria

La Municipalidad de Paraná desmintió la información que circula sobre una advertencia sanitaria

Dejanos tu comentario