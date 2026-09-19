Estados Unidos admitió haber desplegado en el espacio exterior misiles con cabezas nucleares, láseres antisatélite, campos de interferencia y satélites "caza"

Estados Unidos confirmó el despliegue de armas ofensivas en la órbita terrestre que podrían anular satélites y disparar misiles

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El gobierno de los Estados Unidos reconoció oficialmente haber desplegado capacidades bélicas en el espacio exterior con fines tanto defensivos como ofensivos, un paso histórico en la militarización de la órbita terrestre .

El secretario de la Fuerza Aérea de EE.UU., Troy Meink, hizo oficial el despliegue de armamento de "control espacial" en órbita durante la Conferencia sobre Aire, Espacio y Ciberseguridad (también citada como la conferencia de la Asociación de Fuerzas Aéreas y Espaciales).

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Según las autoridades norteamericanas, estas armas buscan defender a sus fuerzas ante acciones hostiles, pero se admitió formalmente por primera vez que también pueden ser empleadas con fines ofensivos.

Un portavoz de la Fuerza Espacial precisó que el concepto de "control espacial" abarca el uso de medios cinéticos y no cinéticos para interrumpir, degradar o destruir capacidades del adversario.

Mantenimiento de reserva y tecnología involucrada

Aunque las autoridades han mantenido bajo estricta reserva los detalles técnicos específicos y la fecha del lanzamiento, expertos y analistas militares señalan diversos sistemas potenciales. Entre las opciones teóricas contempladas por la doctrina militar se encuentran láseres antisatélite, campos de interferencia electromagnética, suplantación de señales digitales, misiles con cabezas nucleares y satélites de caza equipados con brazos robóticos.

Especialistas como Bleddyn Bowen, del Royal United Services Institute (RUSI), destacan la posibilidad de que se trate de plataformas de guerra electrónica, interferencia de radio o satélites de inspección cercana y captura.

Por su parte, Rod Thornton, del King's College de Londres, explicó que mediante operaciones de encuentro y proximidad (RPO), los satélites pueden convertirse en cazadores que colisionan o desplazan a satélites rivales fuera de su órbita.

El objetivo estratégico principal de este despliegue no es bombardear la superficie terrestre desde el cielo, sino inutilizar los satélites enemigos para desconectar sus armas en tierra.

Tensiones internacionales y antecedentes bélicos

La confirmación generó una reacción inmediata de la República Popular China, cuyo Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió contra una "carrera armamentística" e instó a Washington a frenar la expansión de sus capacidades militares en el espacio ultraterrestre.

Por su parte, EE.UU. ha justificado su accionar citando programas de Rusia y China destinados a interferir satélites estadounidenses en hipotéticos conflictos. Como antecedentes de esta disputa en el dominio digital y satelital, se recuerdan ciberataques como el del malware AcidRain antes de la invasión a Ucrania en 2022, así como la interceptación de comunicaciones satelitales europeas por parte de satélites rusos.

Marco normativo y la Fuerza Espacial

Desde el punto de vista normativo, el Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe el emplazamiento de armas de destrucción masiva en órbita, aunque las grandes potencias han continuado desarrollando tecnologías ofensivas al margen de dicha restricción.

En este contexto, la Fuerza Espacial de EE.UU. —creada en 2019 como la primera rama militar estadounidense en más de siete décadas— ha visto reforzado su rol estratégico como fuerza de ataque mediante órdenes ejecutivas, integrándose además en los planes del sistema de defensa conocido como "Cúpula Dorada".