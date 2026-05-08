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Día de la Vírgen de Lujan: hay actividades en Paraná

Las celebraciones de la Vírgen de Lujan en Paraná comenzaron anoche a las 23, con la vigilia patronal. Habrá misa y procesión a las 16.

8 de mayo 2026 · 15:01hs
Día de la Vírgen de Lujan: hay actividades en Paraná

Basílica de Luján

Día de la Vírgen de Lujan: hay actividades en Paraná

Cada 8 de mayo se celebra el Día de la Virgen de Luján, una de las más populares del país. Sus fieles seguidores también se encuentran en países vecinos debido a que en 1930 el Papa Pío XI la declaró patrona de la República Argentina, Uruguay y Paraguay.

Actividades en Paraná

Las celebraciones en Paraná comenzaron anoche a las 23:00, con la vigilia patronal desde el patio del colegio secundario que finalizó en la parroquia. En tanto, este viernes desde las 8:00 y durante toda la mañana se reza el rosario continuado “por la patria y la paz”. Luego hubo un momento de adoración eucarística de 11:00 a 12:00 y la misa y procesión a las 16:00. Las actividades no se suspenden por lluvia.

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¿Por qué el 8 de mayo es el Día de la Virgen de Luján?

Aunque su imagen es muy conocida tanto para los creyentes como para los no creyentes, no todos conocen el origen de esta particular advocación católica de la Virgen María, madre de Jesucristo.

El origen del Día de la Virgen de Luján se remonta al Siglo XVII, cuando un hacendado portugués llamado Antonio Farías de Sá, residente en la ciudad de Córdoba del Tucumán (actual Córdoba, entonces parte del Virreinato del Río de la Plata), encargó a un amigo de Brasil una imagen de la Virgen María. Su intención era exponerla en una capilla que formaba parte de una estancia suya en Sumampa, en la actual provincia Santiago del Estero.

LEER MÁS: Virgen del Rosario: datos históricos de la patrona de Paraná

La imagen solicitada llegó al puerto de Buenos Aires en marzo de 1630 y desde allí inició su camino al destino final en una carreta tirada por bueyes. Sin embargo, según se registra en el libro De la frontera a la Villa de Luján. Los comienzos de la gran Basílica (1890-1899), la carreta quedó varada al llegar al paraje denominado “Árbol solo”, a orillas del río Luján, en la actual provincia de Buenos Aires.

Creyendo que se trataba de un problema del peso de la carga, quienes manejaban la carreta sacaron algunos bultos, pero los bueyes no se movían. Hasta que bajaron la caja que contenía la imagen de la Virgen.

Para su asombro, los animales sólo se movían para seguir viaje si la virgen quedaba en ese lugar. Esto fue interpretado como una señal de que debía quedarse allí, y allí la dejaron.

Con el tiempo, aquella pequeña escultura de sólo 38 centímetros dio origen a la creación del espacio que hasta hoy visitan miles de fieles. El primer santuario se inauguró en 1763, y el 8 de mayo de 1887 el Papa León XXIII decidió coronarla como “Nuestra Señora de Luján”, dando origen a su festividad anual.

Virgen de Luján Paraná Actividades
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