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Paraná: extiende plazos para presentar ofertas en la concesión del sistema de estacionamiento medido

Se estableció el 29 de mayo como nueva fecha límite para la compra de pliegos de bases y condiciones en el marco de la licitación pública.

8 de mayo 2026 · 10:56hs
Paraná: extiende plazos para presentar ofertas en la concesión del sistema de estacionamiento medido

La Municipalidad de Paraná comunica la modificación del cronograma de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 44/2026 para el otorgamiento de la concesión, provisión, operación, gestión, administración y mantenimiento del Sistema de Estacionamientos Medido (S.E.M). La apertura de sobres será el próximo viernes 29 de mayo a las 11 horas.

Detalles del nuevo sistema

El nuevo esquema se proyecta como una herramienta clave para ordenar el tránsito en la ciudad, promoviendo una mayor rotación vehicular y facilitando el acceso a áreas centrales. En este sentido, el sistema se basará en plataformas digitales que permitirán a los usuarios gestionar el estacionamiento de manera ágil, mediante aplicaciones móviles y una red de puntos de venta distribuidos estratégicamente en el territorio.

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La convocatoria contempla la concesión integral del servicio, que incluye la provisión, operación, administración, control y mantenimiento del sistema, incorporando tecnología de última generación para su funcionamiento y la señalización tanto vertical como horizontal en las zonas previstas.

El nuevo SEM se implementará comenzando por las áreas de mayor demanda, e incorporará criterios de accesibilidad y ordenamiento, incluyendo espacios reservados para personas con discapacidad, sectores de carga y descarga y áreas específicas para distintos tipos de vehículos.

Con esta iniciativa, la Municipalidad avanza en la consolidación de políticas públicas orientadas a mejorar el orden del espacio urbano, incorporando herramientas modernas que respondan a las nuevas demandas de movilidad y uso del espacio público en Paraná.

Paraná Estacionamiento Medido
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