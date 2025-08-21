Paraná: por el corte de electricidad está resentido el servicio de agua potable

El corte de energía por tres horas en Paraná afectó la producción y distribución de agua potable. La normalización de servicio se dará en la mañana

El miércoles aproximadamente a las 23.20, se produjo una interrupción del suministro eléctrico que afectó tanto la captación de agua cruda en Toma Nueva, como la producción en las plantas potabilizadoras Echeverría y Ramírez, y también a los centros de distribución Lola Mora y Parque del Lago.

Esta situación se prolongó hasta casi las 3 de la madrugada. Ello provocó que, “durante esas horas, se detuvieran los distintos procesos de potabilización y consecuentemente, la disponibilidad del recurso para su distribución por la red pública, en el ejido urbano de la ciudad”, informaron desde Obras Sanitarias.

Si bien el inconveniente no afectó a los centros de distribución Ejército y Ramírez, el normal funcionamiento del servicio quedó resentido ante la falta de suministro para potabilizar y/o distribuir.

Tras el retorno de la electricidad

Restablecida la energía eléctrica por parte de la empresa Enersa, se reanudaron los distintos procesos operativos de captación, tratamiento y producción en Toma Nueva y en las plantas Echeverría y Ramírez. Conforme a los habituales y pertinentes protocolos internos de acción frente a estas contingencias, fue gradual la reactivación operativa de los sistemas electromecánicos.

corte energía agua paraná Paraná: el corte de electricidad afecta el servicio de agua potable

En el caso del centro de distribución Ramírez, los trabajos de normalización se extenderán durante esta mañana, ya que el corte de energía produjo una falla parcial en el funcionamiento del sistema, en Echeverría. Ello impide aún que el envío de agua potable para su distribución desde Ramírez hacia el casco céntrico de la ciudad –y barrios aledaños como San Martín, Rocamora, Hipódromo y parte de Santa Lucía– no opera a pleno en su capacidad operativa.

Los centros de distribución ya han comenzado a recibir nuevamente el recurso potabilizado, por lo que a lo largo de la mañana se irá normalizando la prestación del servicio, tanto en caudales como en presión, en cada sector de la ciudad.

Teniendo en cuenta esta situación producida por el corte de energía eléctrica, y hasta se pueda completar la activación completa de los sistemas de producción y distribución, se registra una transitoria baja presión o falta de suministro en algunos sectores de la ciudad.

Ante esta situación, se recomienda a la población que realice un uso racional del agua almacenada en sus tanques de reservas domiciliarios, que ante estas circunstancias permiten contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.