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Decanos de la UNER convocan a la cuarta marcha federal universitaria en Paraná

Decanos de la UNER convocan a la marcha federal universitaria este martes en Paraná para reclamar financiamiento, salarios, becas y funcionamiento público.

11 de mayo 2026 · 12:26hs
Decanos de la UNER convocan a la cuarta marcha federal universitaria en Paraná.

Decanos de la UNER convocan a la cuarta marcha federal universitaria en Paraná.

Los decanos de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con sede en Paraná y Oro Verde, realizaron este lunes una conferencia de prensa en la que convocaron a la ciudadanía a sumarse a la cuarta marcha federal universitaria, en reclamo por la política de desfinanciamiento del Gobierno de Javier Milei.

Según comentaron, la convocatoria se realiza para este martes a las 17 en la Plaza 1° de Mayo. "Seguimos reclamando el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario que implica actualización salarial para docentes y no docentes, actualización de becas estudiantiles y actualización de gastos de funcionamiento", explicó Aixa Boeykens, decana de Ciencias de la Educación.

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Al respecto, Andrés Naudi, decano de Ingeniería, se explayó: "Si bien la universidad mantiene su funcionamiento, con la situación actual es necesario la previsibilidad y crecimiento presupuestario para sostener las funciones como deben realizarse en la universidad pública argentina".

A su turno, María Rosana Pieruzzini, de Trabajo Social, planteó: "Es un tema que nos atraviesa y preocupa como comunidad universitaria. Nuestra universidad argentina y en Entre Ríos, se sostiene en particular en base a la calidad académica. Y no hay calidad académica sin salarios docentes justos y salarios no docentes también".

"Mucho personal docentes se está alejando de la actividad y en Agronomía estamos teniendo ese problema, fundamentalmente con docentes que tienen que viajar para dar clases. Han pedido licencias o renuncias. Es entendible porque con los sueldos que tenemos no alcanzan a cubrir los costos", advirtió, en tanto, Mariano Saluzzio, decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas.

Finalmente, de Económicas, Nicolás Brunner, remarcó: "La marcha tiene un valor especial, no solamente porque planteamos el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario como una consigna política, lo que tenemos de fondo es el incumplimiento de una ley que fue emanada por el congreso hace más de seis meses".

UNER Marcha Paraná
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