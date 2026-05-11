Entre 2021 y 2025 las estadías bajaron en Gualeguaychú y Paraná mostró una evolución más estable

La evolución de la estadía promedio de los viajeros en establecimientos hoteleros y parahoteleros del país, según datos de la Dirección General de Estadística y Censos , dejó en evidencia una marcada diferencia entre los principales destinos de la Región Litoral y el promedio nacional durante el período comprendido entre enero de 2021 y noviembre de 2025.

Los datos reflejan que, mientras el turismo argentino mantuvo una permanencia relativamente estable tras el impacto de la pandemia, ciudades como Gualeguaychú y Paraná atravesaron etapas de fuerte variación, con picos de recuperación y posteriores ajustes vinculados al movimiento turístico, la estacionalidad y el contexto económico. En términos porcentuales, la Región Litoral mantuvo durante gran parte del período una estadía promedio entre un 18% y un 27% inferior al promedio nacional, consolidando un perfil de turismo breve y de cercanía.

Entre 2021 y 2025 Gualeguaychú registró las mayores oscilaciones turísticas y Paraná mantuvo estabilidad

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En el promedio nacional, la estadía de los viajeros mostró niveles superiores a los registrados en la Región Litoral durante prácticamente toda la serie analizada. En distintos períodos, la brecha entre ambos indicadores osciló entre el 15% y el 30%, especialmente durante las temporadas altas de verano. En 2021, el país comenzó el proceso de recuperación turística con estadías que superaron los tres días durante el verano. Enero de ese año alcanzó una permanencia promedio de 3,02 noches, mientras febrero se ubicó en 2,86. A medida que avanzó el calendario, los valores descendieron hacia registros cercanos a las 2,1 y 2,4 noches, aunque el cierre de diciembre volvió a marcar una suba hasta 2,62 noches.

El año 2022 consolidó la recuperación del sector turístico nacional. Enero registró un incremento interanual cercano al 4% respecto de enero de 2021, mientras febrero mostró una suba superior al 5% en cantidad de noches promedio. Enero alcanzó una estadía promedio de 3,14 noches y febrero llegó a 3,01, ratificando la fuerte movilidad turística durante la temporada estival. Durante el resto del año, los valores se estabilizaron entre 2,2 y 2,4 noches, con un cierre de diciembre en 2,43. En 2023, aunque continuó la actividad sostenida, comenzó a observarse una leve reducción en la cantidad de noches promedio. Enero registró 2,92 noches y febrero 2,75, mientras que en la segunda mitad del año el indicador osciló mayormente entre 2,2 y 2,5 noches.

Durante 2024, el promedio nacional continuó mostrando cierta estabilidad, aunque con valores más moderados respecto de los años posteriores a la pandemia. En comparación con los picos registrados en 2022, la estadía promedio presentó una reducción acumulada cercana al 20%. Enero marcó 2,88 noches y febrero 2,74. A lo largo del año, la estadía se mantuvo cerca de las 2,2 noches promedio, con un leve repunte en julio, cuando alcanzó 2,50 noches debido al movimiento turístico de vacaciones de invierno.

Los primeros once meses de 2025 confirmaron una desaceleración en la permanencia de los turistas en todo el país. Los registros mostraron caídas interanuales de entre el 5% y el 12% en varios meses respecto de 2024. Enero registró una estadía promedio de 2,85 noches, febrero descendió a 2,59 y desde marzo los valores se mantuvieron cerca de las 2,1 y 2,3 noches. Junio mostró uno de los registros más bajos de la serie reciente, con 2,14 noches promedio, mientras que noviembre cerró en 2,20.

En la Región Litoral, integrada por destinos con fuerte peso del turismo interno y escapadas de corta duración, la estadía promedio se ubicó sistemáticamente por debajo del promedio nacional. En algunos meses de temporada alta, la diferencia llegó a superar el 25% frente al total país. Durante 2021, el comportamiento osciló entre 1,88 y 2,30 noches. Enero comenzó con 2,30 noches promedio y febrero registró 2,09, pero luego los valores descendieron y se estabilizaron alrededor de las dos noches.

En 2022, la región mostró cierta recuperación, especialmente en los meses de verano. Mientras el promedio nacional alcanzó 3,01 noches de estadía en febrero de 2022, el Litoral llegó a 2,29 noches promedio en el mismo mes, una diferencia real del 23,9% respecto del total país. Febrero alcanzó 2,29 noches promedio, el valor más alto del año para el Litoral, aunque durante el resto del calendario la estadía se mantuvo entre 1,92 y 2,18 noches. A diferencia del promedio nacional, donde las permanencias superaban con frecuencia las 2,4 noches, el Litoral mantuvo una dinámica más ligada al turismo breve y de cercanía.

Durante 2023, la Región Litoral profundizó esa tendencia de estabilidad en estadías cortas. Las variaciones mensuales fueron inferiores al 5%, reflejando un comportamiento mucho más estable que el observado en otros destinos turísticos del país. Enero registró 2,03 noches promedio y febrero 1,96, mientras que el resto del año se mantuvo prácticamente sin grandes variaciones. Los datos muestran un piso cercano a 1,89 noches y un techo de 2,07. En 2024, los valores continuaron dentro de ese rango, con enero en 2,06 y noviembre en 1,96.

Los primeros meses de 2025 reflejaron nuevamente una dinámica moderada. La región sostuvo niveles de permanencia hasta un 10% inferiores a los registrados durante 2022, consolidando el predominio de viajes breves. Enero registró 1,98 noches promedio, febrero 1,97 y marzo 1,93. A diferencia de los grandes centros turísticos nacionales, el Litoral sostuvo un esquema de viajes más cortos, influido por escapadas de fines de semana largos y turismo regional.

El caso de Gualeguaychú mostró uno de los comportamientos más variables de toda la serie estadística. La ciudad llegó a ubicarse hasta un 96,9% por encima del promedio regional en enero de 2021, impulsada principalmente por la recuperación del turismo estival y la fuerte atracción de eventos recreativos. La ciudad entrerriana, históricamente vinculada al turismo de carnaval y escapadas recreativas, registró fuertes oscilaciones entre temporadas. En 2021 alcanzó un pico extraordinario en enero, con una estadía promedio de 4,53 noches, el valor más alto de toda la serie analizada. Febrero también mostró un registro elevado de 3,63 noches, mientras que durante el resto del año los valores fluctuaron entre 2,44 y 3,32 noches.

En 2022, Gualeguaychú mantuvo niveles altos en comparación con el promedio regional. Durante varios meses, la ciudad superó entre un 40% y un 60% los registros promedio del Litoral. Febrero registró 3,64 noches promedio y julio alcanzó 3,43, impulsado por el movimiento turístico invernal. Sin embargo, hacia el segundo semestre comenzó una tendencia descendente. Octubre se ubicó en 2,25 noches y diciembre cerró en 2,17.

Durante 2023, la reducción fue más evidente. Al comparar enero de 2021 con enero de 2023, Gualeguaychú registró una caída real del 53,2% en la estadía promedio, pasando de 4,53 a 2,12 noches por viajero. Enero marcó 2,12 noches y febrero 2,20, muy lejos de los niveles registrados durante la recuperación pospandemia. A lo largo del año, la estadía osciló mayormente entre 1,98 y 2,38 noches. Los datos muestran que el turismo continuó activo, aunque con visitantes que permanecieron menos tiempo en la ciudad.

En 2024, Gualeguaychú mantuvo una estabilidad relativa en torno a las dos noches promedio. Aunque los valores fueron más moderados que en la salida de la pandemia, la ciudad continuó ubicándose entre un 15% y un 30% por encima del promedio regional. Enero alcanzó 2,66 noches y febrero 2,53, mientras que julio registró 2,32. El cierre de noviembre se ubicó en 2,07 noches. Ya en 2025 volvió a observarse una recuperación parcial en algunos meses. Febrero registró 2,51 noches, agosto llegó a 2,58 y noviembre alcanzó 2,59 noches promedio, uno de los valores más altos del último año.

Paraná presentó un comportamiento diferente al de Gualeguaychú y también al promedio regional. La capital entrerriana mostró variaciones más acotadas, con fluctuaciones anuales generalmente inferiores al 10%. La capital entrerriana mostró históricamente estadías más cortas y una evolución más moderada. En 2021, enero registró 2,20 noches promedio y febrero 1,90. Durante gran parte del año, la estadía se mantuvo entre 1,60 y 2 noches.

En 2022, Paraná sostuvo un patrón relativamente estable, aunque con algunos picos específicos. En comparación con 2021, la ciudad registró mejoras cercanas al 5% en los meses de mayor movimiento turístico. Enero alcanzó 2,10 noches promedio y abril llegó a 2,10, mientras que julio registró 1,98. El resto del año permaneció alrededor de 1,70 y 1,85 noches.

Durante 2023, los valores continuaron dentro de un rango similar. Las oscilaciones fueron moderadas y en la mayoría de los casos no superaron el 8% mensual. Enero marcó 2,15 noches promedio y abril alcanzó 2,01. Hacia mitad de año se observaron descensos leves, aunque el segundo semestre volvió a estabilizarse cerca de las 1,90 noches.

En 2024, Paraná inició el año con 2,10 noches promedio en enero y 1,93 en febrero. Esto representó una mejora cercana al 7% respecto de algunos registros de 2023. Los meses siguientes mostraron variaciones moderadas, con junio en 1,99 y septiembre en 1,77. El cierre de noviembre se ubicó en 1,81 noches.

Los datos de 2025 reflejaron una mejora parcial en determinados períodos. Paraná mostró una recuperación real del 16,9% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, al pasar de 1,77 a 2,07 noches promedio. Febrero alcanzó 2,03 noches promedio y marzo llegó a 2,09. Junio marcó 2,07 noches y septiembre volvió a ubicarse en 2,07, consolidando una leve recuperación respecto de los registros más bajos observados años anteriores.

El análisis general de la serie estadística evidencia que la estadía promedio de los viajeros en Argentina atravesó una etapa de recuperación fuerte tras las restricciones sanitarias de 2020, especialmente durante 2021 y 2022, cuando muchos destinos turísticos registraron permanencias superiores a las históricas. Sin embargo, la permanencia promedio nacional descendió un 29,9% entre enero de 2022 y noviembre de 2025, reflejando un cambio gradual hacia viajes más cortos y moderados. Sin embargo, a partir de 2023 comenzó una normalización del comportamiento turístico, con una tendencia hacia viajes más cortos y moderados.

En ese escenario, la Región Litoral consolidó un perfil claramente asociado al turismo breve y de cercanía. Gualeguaychú logró destacarse por encima de los promedios regionales gracias a eventos masivos y temporadas estivales de alta demanda, mientras que Paraná sostuvo un esquema más estable, con estadías inferiores pero constantes.

La evolución de estos indicadores también refleja cambios en el consumo turístico, condicionados por el contexto económico nacional, el aumento de costos de alojamiento y transporte, y una mayor preferencia por escapadas cortas en lugar de vacaciones extensas. Aun así, tanto Gualeguaychú como Paraná mantuvieron niveles de actividad sostenidos y continúan siendo dos de los destinos más relevantes del corredor turístico del Litoral argentino.