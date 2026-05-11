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Paraná reclama a Nación y Provincia por deudas del transporte urbano

Paraná reclamó a Nación y Provincia por fondos adeudados al transporte urbano y advirtió sobre una creciente desfinanciación del sistema.

11 de mayo 2026 · 11:13hs
Paraná reclama a Nación y Provincia por deudas del transporte urbano.

Foto: Archivo/UNO

Paraná reclama a Nación y Provincia por deudas del transporte urbano.

La Municipalidad de Paraná formalizó reclamos administrativos ante los gobiernos provincial y nacional por la falta de transferencia de fondos vinculados al sistema de transporte público urbano de pasajeros. Los planteos incluyen deudas correspondientes a los Atributos Sociales del Sistema SUBE, la cobertura incompleta del boleto docente y la necesidad de financiamiento compartido para el boleto por discapacidad.

A través de la Secretaría de Asuntos Legales y Administrativos, el Municipio advirtió que la falta de remisión de estos recursos afecta la sostenibilidad económica y financiera del sistema de transporte, generando una desfinanciación que traslada al Estado municipal obligaciones que no le son propias.

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En relación al boleto docente, la Provincia dispuso mediante la Resolución N.º 028/26 (vigente desde el viernes 6 de marzo) la cobertura del 100% del beneficio sobre la tarifa plana del servicio urbano. Sin embargo, según detalla el reclamo municipal, sólo se efectivizó el pago del 50% del monto correspondiente.

Ante esta situación, la Municipalidad solicitó la inmediata regularización del saldo pendiente de marzo y la compensación total correspondiente al mes de abril. Además, pidió precisiones sobre el mecanismo y los plazos previstos para completar los pagos adeudados, dejando abierta la posibilidad de avanzar con acciones legales en caso de persistir el incumplimiento.

En paralelo, el Municipio intimó al Estado Nacional, a través de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, a saldar las transferencias adeudadas del Régimen de Compensaciones Complementarias Provinciales en concepto de Atributos Sociales de la SUBE (Tarifa Social Federal).

El retiro del estado nacional en el sistema de subsidios y el no pago de la SUBE ocasiona un daño a los paranaenses y por ello, de subsistir el incumplimiento, se promoverá demanda judicial.

El reclamo comprende los períodos devengados desde diciembre de 2025 hasta la actualidad y señala que esos recursos debieron canalizarse mediante el Fondo Fiduciario al Sistema de Infraestructura de Transporte (Ffsit), conforme a lo establecido por la Ley Nacional N.º 27.467 y su normativa reglamentaria.

Desde el gobierno municipal sostienen que la falta de envío de estos fondos representa un incumplimiento por parte del Estado Nacional y genera un fuerte impacto sobre el sistema de transporte urbano, obligando al Municipio a afrontar con recursos propios beneficios y compensaciones que corresponden a otras jurisdicciones.

Asimismo, la Municipalidad reclamó formalmente a la Provincia por el financiamiento del boleto por discapacidad. En ese sentido, el Ejecutivo local propuso avanzar en un esquema de responsabilidad concurrente y financiamiento compartido, similar al implementado para los boletos estudiantiles y docentes, mediante partidas específicas o subsidios directos a través del sistema SUBE. La propuesta encuentra además sustento en el artículo 21 de la Constitución de Entre Ríos, que garantiza a las personas con discapacidad la igualdad real de oportunidades, la atención integral y el acceso a derechos esenciales, entre ellos el transporte.

Actualmente, la Municipalidad de Paraná sostiene una parte significativa de las compensaciones tarifarias del sistema urbano. En la tarifa plana el aporte municipal alcanza el 49,33%; en los boletos primario y secundario asciende al 74,67%; en el boleto universitario representa el 49,33%; y en el boleto obrero llega al 67,07%.

En el caso del boleto docente (beneficio cuya cobertura total había sido anunciada por el Gobierno provincial) el Municipio continúa afrontando el 74,67% del costo.

Paraná SUBE Colectivos
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