Un apostador acertó todos los números de La Segunda del Quini 6 y ganó $3.294.600.472,80. En el Siempre Sale hubo 17 afortunados.

Un apostador ganó más de $3.294 millones en La Segunda del Quini 6.

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo en la noche de este miércoles y un apostador se llevó el pozo millonario en la modalidad La Segunda. El afortunado se hizo acreedor de $3.294.600.472,80. Por su parte, en el Siempre Sale hubo 17 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $21.702.072,71.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe se informó que el domingo, en total, habrá en juego 6.900 millones de pesos.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron: 09-20-40-25-03-37. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.100.000.000.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 28-18-36-20-07-26. En esta modalidad hubo un solo ganador que acertó todos los números y se llevó $3.294.600.472,80. El ganador es oriundo de Victoria, en la provincia de Buenos Aires.

Además, en La Revancha aparecieron el 07-36-14-00-25-29. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, el del domingo se sortearán $3.113.164.973.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 21-20-19-08-33-38. Aquí hubo 17 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $21.702.072,71. Ninguno es de la provincia de Entre Ríos.