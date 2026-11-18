La Albiceleste se prepara para la última fecha FIFA con dos amistosos: contra Alemania en La Plata y frente a Uruguay en cancha de Barracas Central.

La última fecha FIFA de 2026 para el fútbol femenino se extiende entre finales de noviembre y principios de diciembre y el calendario de la Selección Argentina le ofrecerá dos amistosos de gran nivel.

El domingo 29 de noviembre a las 20.15, en la reinauguración del estadio Único Diego Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata , la cita será con Alemania. Luego, en la despedida del año, habrá clásico frente a Uruguay el viernes 4 de diciembre a las 19, en cancha de Barracas Central.

Ambos encuentros se enmarcan en la preparación para el Mundial de Brasil de entre junio y julio del año que viene, al que el conjunto de Germán Portanova ya clasificó junto a Colombia como subcampeón de la Liga de Naciones.

La Selección Argentina cierra el año con un clásico

La Selección Argentina femenina cierra el año con un clásico en Barracas Central

Uruguay viene atravesando un difícil momento, sin boleto a la cita mundialista tras fracasar en la Liga de Naciones y cuestionamientos de las jugadoras a los dirigentes por no obtener amistosos para foguear a equipo, por lo que esa proeba es vista como una oportunidad de iniciar la reconstrucción.

Los últimos compromisos de la Albiceleste habían sido en octubre, frente a Brasil, con una derrota por 3-1 y un empate 2-2 con buen sabor por haberlo logrado jugando media hora con una futbolista menos.