Los trabajadores y trabajadoras en asamblea del Hospital Escuela de Salud Mental definieron un paro, sin concurrencia, para el día de hoy por 24 horas.

En Asamblea, trabajadores del Hospital Escuela de Salud Mental definieron un paro para este miércoles.

Los trabajadores y trabajadoras en asamblea del Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) de Paraná, definieron este martes un paro, sin concurrencia, para el día de hoy (miércoles 25 de noviembre). La medida es de 24 horas y alcanza a los tres turnos. Se reclama mayor inversión y recursos.

En el marco de un contexto acuciante para usuarios y trabajadores del sistema de salud mental, con un incremento exponencial de la demanda en el sector público en relación a años anteriores, y con índices de suicidio en la provincia que duplican la media nacional, la Asamblea definió un paro de actividades en demanda de:

Salario digno: En Entre Ríos el mínimo garantizado ($903.501) está muy por debajo de la Canasta Básica ($1.690.000).

Presupuesto e infraestructura: Basta de servicios sobrecargados y sin condiciones mínimas para afrontar las altas temperaturas.

Cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental: exigimos el 10% del presupuesto de salud, tal como establece la ley. Basta de vaciamiento de dispositivos y cierres de servicios.

Reconocimiento de la orgánica y cargos: El hospital cuenta con áreas claves no reconocidas y por ende no hay cargos ni presupuestos para esos sectores.

Fin de la sobrecarga laboral y del amedrentamiento al sector de enfermería: Cumplimiento de la Ley 10.930 y rechazo a la Resolución 4908/26.

Emplear a profesionales formados por el Estado en la RISaMC (Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria): actualmente quienes finalizan la especialización no son incorporados como personal, siendo que la demanda no para de crecer.

Respuesta urgente en la reparación de aparatología clave, como en el laboratorio y el lavadero.

Desde la Asamblea manifestaron: “Nos vemos en la obligación de tomar esta determinación ante la falta de respuestas de las autoridades, quienes conocen de primera mano esta situación ya que en reiteradas oportunidades hemos elevado notas y mantenido infructuosas reuniones”.