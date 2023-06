Paraná: desesperado pedido de vecino por arreglo de vereda

"Esta es una cuestión que ya me ha dejado cansado" , expresó el vecino a UNO que reside en Avenida Jorge Newbery 315, al sur de la capital provincial, y detalló las diligencias y pedidos que hizo a distintos organismos dentro de la Municipalidad de Paraná que no dieron resultados para solucionar el problema: "Hice gestión ante el Sistema de Atención al Vecino (SAV) que registra 12 avances y más de dos semanas llamando, ¿alguna visita? Ninguna" , indicó y agregó: "Reclamé ante la Defensoría del Pueblo y hablamos para que lo vayan a ver, dos veces reclamé" . En esta línea indicó que tambén dialogó con el director General de Obras Sanitarias, Walter Vittori , pero tampoco recibió respuestas .

RECLAMO VECINO NEWBERY 2.jpg Gentileza: Daniel Hess

"Hablan de la importancia del agua, no les interesa, ya llega a los vecinos", expresó Hess. En un segundo contacto el vecino denunció: "A minutos de haber enviado el primer correo, y en un operativo muy sigiloso, se hizo una apertura de la pérdida y parece ser una reparación. No escuché nada ni me tocaron la puerta".

RECLAMO VECINO NEWBERY 3.jpg Gentileza: Daniel Hess

En las imágenes que el vecino facilitó UNO se puede apreciar la vereda hacia Avenida Jorge Newbery, casi en la intersección con División de los Andes. En las mismas se puede ver el estado de la vereda con un importante charco de agua en una porción de pasto y, ahora, un pozo con una señalización realizado frente a la pérdida.