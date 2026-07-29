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La Reforma Previsional fue aprobada y ya es ley en Entre Ríos

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó la Reforma Previsional impulsada por el Gobierno provincial, en una jornada marcada por protestas gremiales.

29 de julio 2026 · 16:39hs
La Reforma Previsional fue aprobada y ya es ley en Entre Ríos.

La Reforma Previsional fue aprobada y ya es ley en Entre Ríos.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó de manera definitiva la Reforma Previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio. La iniciativa obtuvo 18 votos a favor y 12 en contra, con lo que quedó sancionada tras haber recibido previamente media sanción en el Senado.

El proyecto introduce modificaciones en el régimen de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Entre los principales cambios, mantiene el 82% móvil como principio del sistema, establece un aumento gradual de la edad jubilatoria para equipararla con el régimen nacional, modifica el cálculo del haber inicial al ampliar el período considerado para el promedio salarial e incorpora cambios en los aportes y en algunos regímenes especiales. Además, declara la emergencia previsional e incorpora aportes extraordinarios para los salarios más altos de la administración pública provincial.

El bloque peronista rechazó la reforma previsional y cuestionó el impacto sobre jubilados y trabajadores.

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Gremios y jubilados marcharon a Casa de Gobierno contra la reforma previsional y reforzaron el reclamo.

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Entre Ríos: la Cámara de Diputados aprobó la Reforma Previsional

Durante su tratamiento en el Senado, el oficialismo incorporó más de una veintena de modificaciones al texto original luego de recibir propuestas de gremios, especialistas, colegios profesionales y entidades de jubilados. Finalmente, la iniciativa fue aprobada en esa Cámara por 10 votos contra 7, con el acompañamiento de las senadoras opositoras Gladys Domínguez y Nancy Miranda.

Mientras se desarrollaba el debate legislativo, distintos gremios estatales y organizaciones de jubilados llevaron adelante un paro y una movilización en Paraná en rechazo a la reforma. La convocatoria fue impulsada por Agmer, AMET, ATE, AJER y la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, entre otras organizaciones.

La concentración comenzó frente a la sede de la Caja de Jubilaciones y luego se trasladó hacia la Casa de Gobierno. La Multisectorial se ubicó en la plaza Carbó, en la parte posterior de la Casa Gris, para manifestarse en las inmediaciones del recinto donde sesionaba la Cámara de Diputados. Durante la sesión, el ruido de la protesta se hizo sentir en el interior del recinto, lo que obligó a los legisladores a elevar el tono de voz para poder desarrollar sus intervenciones.

Los gremios sostienen que la reforma representa un retroceso en materia de derechos previsionales y reclaman que el déficit de la Caja se resuelva mediante otras fuentes de financiamiento, sin modificar las condiciones de acceso a la jubilación ni la forma de calcular los haberes. Desde el Gobierno provincial, en tanto, argumentan que los cambios son necesarios debido al deterioro de la relación entre trabajadores activos y jubilados y al creciente déficit que presenta el sistema previsional.

Reforma previsional Entre Ríos Cámara de Diputados
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