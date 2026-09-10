El dólar en Paraná: aumentó más de 38.000% en 15 años.

Un informe de Estadística y Censos al que accedió UNO muestra cómo evolucionó el dólar en Paraná durante 15 años, con fuertes saltos y cambios de tendencia.

El dólar estadounidense atravesó en Paraná una transformación de enorme magnitud durante los últimos 15 años y ocho meses , con períodos de estabilidad, fuertes saltos y marcada volatilidad. Su cotización mostró distintas etapas a lo largo del tiempo, desde aumentos graduales hasta pronunciadas variaciones, reflejando los cambios registrados en los bancos de la ciudad.

Así surge de un informe de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos al que pudo acceder UNO , que reúne la cotización promedio mensual del dólar desde enero de 2011 hasta agosto de 2026, tanto para la compra como para la venta, e incluye las variaciones porcentuales respecto del mes anterior.

El dólar en Paraná multiplicó más de 380 veces su valor desde 2011

El registro comienza en enero de 2011, cuando el dólar promediaba 3,94 pesos para la compra y 4 pesos para la venta. Quince años y ocho meses después, en agosto de 2026, los valores llegaron a 1.475,36 pesos para la compra y 1.524,13 pesos para la venta. El recorrido entre ambos extremos muestra una sucesión de etapas económicas muy diferentes, con momentos de aumentos graduales y otros en los que la cotización experimentó saltos pronunciados en apenas un mes.

Durante 2011, el comportamiento fue gradual y sostenido. En febrero, el promedio de compra llegó a 3,97 pesos, con una variación del 0,76% respecto de enero, mientras que la venta se ubicó en 4,05 pesos, un 1,25% más. En marzo, los valores fueron de 4,01 y 4,07 pesos, respectivamente, y la tendencia ascendente continuó durante el resto del año. Para diciembre, la compra alcanzó 4,25 pesos y la venta 4,36, con variaciones mensuales del 0,47% y 1,16%.

El año 2012 mantuvo el mismo recorrido, aunque todavía con incrementos moderados. El promedio de compra pasó de 4,29 pesos en enero a 4,83 en diciembre, mientras que la venta avanzó de 4,36 a 4,92 pesos. En junio, los valores eran de 4,46 y 4,54 pesos y, hacia el final del año, diciembre registró una suba mensual del 1,68% en la compra y del 1,65% en la venta.

En 2013 comenzó a advertirse una mayor aceleración. El dólar pasó de 4,91 pesos de promedio para la compra en enero a 6,29 pesos en diciembre. En el mismo período, la venta avanzó de 4,99 a 6,37 pesos. El último mes del año fue particularmente significativo: la compra aumentó 5,36% respecto de noviembre y la venta 5,12%.

El comienzo de 2014 marcó uno de los primeros grandes saltos de la serie. En enero, la cotización promedio de compra llegó a 7,03 pesos, con una variación mensual del 11,76%, mientras que la venta alcanzó 7,17 pesos, un 12,56% más que en diciembre. El incremento continuó en febrero y marzo, cuando los valores llegaron a 7,45 y 7,86 pesos para la compra y a 7,59 y 7,98 para la venta. Después de ese fuerte movimiento inicial, el ritmo se moderó y diciembre cerró con promedios de 8,50 pesos para la compra y 8,64 para la venta.

En 2015, la cotización mantuvo una trayectoria ascendente durante prácticamente todo el año. La compra pasó de 8,56 pesos en enero a 9,60 en noviembre, mientras que la venta avanzó de 8,69 a 9,77 pesos. Sin embargo, diciembre volvió a romper con esa dinámica relativamente gradual. Ese mes, la compra aumentó 15,42% y la venta 15,46%, con promedios de 11,08 y 11,28 pesos, respectivamente.

El salto de diciembre tuvo continuidad en enero de 2016. La cotización promedio de compra llegó a 13,21 pesos, un 19,22% más que el mes anterior, mientras que la venta alcanzó 13,69 pesos, con una suba del 21,37%. En febrero se produjo otro fuerte incremento, de 10,75% en la compra y 10,37% en la venta, llevando los valores a 14,63 y 15,11 pesos.

A partir de marzo, el comportamiento se volvió más irregular. La compra llegó a 14,80 pesos y la venta a 15,26, pero en abril ambas cotizaciones retrocedieron 3,38% y 3,47%. Las bajas continuaron en mayo y junio, cuando los promedios descendieron hasta 13,87 pesos para la compra y 14,31 para la venta. En julio volvió la suba, con incrementos superiores al 6%, y diciembre cerró con 15,72 pesos para la compra y 16,79 para la venta.

Durante 2017 se combinaron meses de bajas y subas. El año comenzó con promedios de 15,79 pesos para la compra y 16,24 para la venta. En febrero, marzo y abril se registraron retrocesos, hasta llegar a 15,24 y 15,70 pesos. Luego la tendencia volvió a ser ascendente y julio se destacó con una variación del 6,82% en la compra y del 7,08% en la venta. Para diciembre, los valores habían llegado a 17,48 y 18 pesos.

El 2018 representó otro punto de inflexión. En enero, el dólar promediaba 18,83 pesos para la compra y 19,36 para la venta. En mayo se produjo un salto del 15,56% en la compra y del 16,94% en la venta, que llevó las cotizaciones a 23,10 y 24,06 pesos. El proceso se profundizó durante los meses siguientes y alcanzó su mayor variación en septiembre, cuando la compra aumentó 27,99% y la venta 29,90%, hasta ubicarse en 37,61 y 39,54 pesos. En octubre y noviembre se registraron bajas, aunque diciembre volvió a cerrar con subas y promedios de 36,81 y 38,80 pesos.

En 2019, el dólar inició el año con una compra promedio de 36,70 pesos y una venta de 38,55. La cotización volvió a acelerarse en marzo y abril. En abril, la compra llegó a 42,02 pesos, con una variación del 6,45%, mientras que la venta alcanzó 47,24 pesos, un 14,05% más que en marzo. Después de las bajas registradas entre mayo y julio, agosto volvió a marcar un fuerte salto: 20,42% en la compra y 23,95% en la venta. Para diciembre, los promedios se ubicaron en 58,20 y 63,50 pesos.

El 2020 estuvo marcado por una suba prácticamente continua. El dólar promedio de compra pasó de 58,36 pesos en enero a 82,09 en diciembre, mientras que la venta avanzó de 64,01 a 88,02 pesos. Todos los meses mostraron variaciones positivas, aunque con diferente intensidad. El mayor aumento de la compra se produjo en mayo, con un 4,06%, mientras que en la venta el máximo del año fue de 3,87%, registrado en octubre.

En 2021, la tendencia ascendente se mantuvo durante los 12 meses. La compra pasó de 85,15 pesos en enero a 101,09 en diciembre, y la venta de 91,09 a 107,44 pesos. A diferencia de otros períodos de la serie, las variaciones fueron más moderadas y se ubicaron entre el 0,42% y el 3,73% mensual para la compra.

Durante los primeros meses de 2022 también continuó el avance, aunque comenzó a acelerarse a mitad de año. En enero, el dólar promediaba 103,40 pesos para la compra y 109,70 para la venta. En junio, los valores habían llegado a 117,60 y 124,05 pesos, con aumentos mensuales del 5,33% y 4,95%. En julio se registró otro salto, del 7,71% en la compra y del 8,08% en la venta. Diciembre cerró con promedios de 169,66 y 182,25 pesos.

El 2023 profundizó la aceleración. El dólar pasó de 181,27 pesos de promedio de compra y 194,47 de venta en enero a 263,63 y 281,08 pesos en julio. En agosto se produjo un salto del 20,02% en la compra y del 19,13% en la venta, llevando las cotizaciones a 316,40 y 334,86 pesos. Septiembre volvió a mostrar incrementos, mientras que octubre presentó una variación mínima. El mayor movimiento llegó en diciembre, cuando la compra promedio trepó a 582,44 pesos, un 65,87% más que en noviembre, y la venta alcanzó 629 pesos, con una suba mensual del 69,64%.

El fuerte incremento de diciembre de 2023 tuvo continuidad inmediata en enero de 2024. Ese mes, la compra promedio llegó a 807,75 pesos, un 38,68% más, mientras que la venta alcanzó 878,55 pesos, con una variación del 39,67%. A partir de febrero, el comportamiento se volvió mucho más gradual. La compra pasó de 816,36 pesos en febrero a 986,24 en diciembre, mientras que la venta avanzó de 882,36 a 1.053,64 pesos. Todos los meses del año registraron aumentos, aunque muy por debajo de los saltos de diciembre de 2023 y enero de 2024.

El 2025 comenzó con un dólar promedio de 1.002,26 pesos para la compra y 1.070,82 para la venta. Durante enero, febrero y marzo los incrementos fueron moderados, pero en abril se produjo una aceleración: la compra llegó a 1.100,92 pesos, un 6,67% más que en marzo, y la venta a 1.161,84, con una suba del 5,51%. El avance continuó en los meses siguientes y volvió a intensificarse en julio y agosto. En agosto, la compra alcanzó 1.310,61 pesos y la venta 1.354,23, con variaciones mensuales del 6,54% y 7,03%.

En septiembre de 2025, el promedio de compra llegó a 1.377,43 pesos y la venta a 1.412,38. Octubre volvió a mostrar incrementos, hasta 1.407,05 y 1.463,15 pesos. En noviembre se produjo una de las pocas bajas de la serie reciente: la compra cayó 1% y la venta 0,49%. En diciembre, sin embargo, los valores volvieron a subir y cerraron en 1.422,01 pesos para la compra y 1.473,45 para la venta.

El comportamiento de 2026 mostró inicialmente una dinámica diferente. En enero, el dólar promedió 1.427 pesos para la compra y 1.478,60 para la venta, con una variación positiva del 0,35% en ambos casos. En febrero y marzo se registraron bajas consecutivas. La compra retrocedió 2,77% en febrero y 1,35% en marzo, mientras que la venta cayó 2,65% y 1,33%, respectivamente. En abril, los promedios descendieron a 1.358,70 pesos para la compra y 1.409,12 para la venta.

A partir de mayo, la tendencia volvió a cambiar. La compra aumentó 1,06%, hasta 1.373,06 pesos, y la venta subió 1,01%, hasta 1.423,35. En junio se produjo una aceleración, con incrementos del 3,90% en la compra y del 3,81% en la venta. En julio, los valores llegaron a 1.461,47 y 1.512,17 pesos, respectivamente, y agosto mantuvo la tendencia ascendente, aunque con un ritmo menor.

El último registro de la serie corresponde a agosto de 2026. Ese mes, el dólar estadounidense promedió 1.475,36 pesos para la compra en los distintos bancos de Paraná y 1.524,13 pesos para la venta. En comparación con julio, la compra aumentó 0,95%, mientras que la venta tuvo una variación positiva del 0,79%.

El dato permite dimensionar la magnitud del recorrido registrado en estos 15 años y ocho meses. En enero de 2011, el dólar tenía un promedio de 3,94 pesos para la compra y 4 pesos para la venta. En agosto de 2026, esos valores habían escalado hasta 1.475,36 y 1.524,13 pesos. En términos porcentuales, la cotización promedio de compra aumentó aproximadamente un 37.346%, mientras que la de venta registró un incremento cercano al 38.003%.

Más allá de las cifras finales, la serie permite observar cómo el dólar pasó de una etapa de aumentos graduales durante los primeros años a períodos de aceleración cada vez más pronunciada, con saltos particularmente fuertes en 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023 y 2024. El informe de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos ofrece así un registro de largo plazo que permite seguir, mes a mes, la evolución de la cotización bancaria de la moneda estadounidense en Paraná y dimensionar el profundo cambio que experimentó su valor a lo largo de una década y media.