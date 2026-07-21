Colecta de sangre en Paraná: convocan a donantes voluntarios

Arco Iris organizó una colecta de sangre externa junto al Servicio de Hemoterapia del hospital San Roque. Será mañana de 8 a 10.30 en calle Yrigoyen 41.

La Asociación Civil Arco Iris, junto al Servicio de Hemoterapia del Hospital Materno Infantil San Roque, realizará mañana miércoles 22 de julio una nueva colecta externa de sangre. Será de 8 a 10.30, en la sede ubicada en calle Hipólito Yrigoyen 41, en Paraná. La iniciativa busca reforzar las reservas del Banco de Sangre del nosocomio y garantizar la disponibilidad de hemocomponentes para pacientes pediátricos y adultos que dependen de transfusiones para sostener sus tratamientos.

La actividad será por orden de llegada, aunque quienes deseen pueden solicitar un turno previo comunicándose por WhatsApp al 343 5074584 . Para inscribirse se requiere nombre y apellido, DNI y un número de contacto.

En diálogo con UNO, la presidenta de Arco Iris, Mirta Sotier, remarcó la importancia de la donación voluntaria y explicó que una sola unidad de sangre puede beneficiar hasta a cuatro personas. “Cuando una persona dona sangre, esa unidad luego es procesada y separada en distintos componentes: glóbulos rojos, plasma, plaquetas y otros derivados. De esa manera, una única donación puede ayudar a varios pacientes con necesidades diferentes”, explicó.

Durante todo el 2021 se realizaron colectas externas de sangre. Diego Arias / UNO.

Sotier insistió en que la sangre es un recurso irremplazable y que únicamente puede obtenerse gracias al compromiso solidario de la comunidad. “La sangre no se fabrica. La única manera de contar con ella es a través de personas sanas que deciden donar voluntariamente”, señaló.

Asimismo, destacó que las plaquetas representan uno de los componentes más demandados, especialmente para niños que atraviesan tratamientos oncológicos. “Nuestros pequeños pacientes con leucemia necesitan permanentemente transfusiones de plaquetas para evitar hemorragias y poder continuar con sus tratamientos. Para ellos, cada donante significa una posibilidad concreta de seguir adelante”, expresó.

Déficit de donantes

La presidenta de Arco Iris reconoció que el Banco de Sangre del Hospital San Roque atraviesa una situación compleja debido a la escasa cantidad de donantes voluntarios. Según indicó, para mantener un stock adecuado deberían presentarse aproximadamente diez donantes por día, una cifra que actualmente está lejos de alcanzarse. “Hay jornadas en las que solamente se acercan dos personas a donar. Eso dificulta muchísimo el funcionamiento del banco de sangre y obliga a organizar colectas externas para acercar la donación a la comunidad”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que muchas personas encuentran más accesible concurrir a una colecta organizada fuera del hospital, ya sea por cercanía a sus hogares o lugares de trabajo.

Además recordó que tanto el Hospital San Roque como el Hospital San Martín reciben pacientes derivados de toda la provincia de Entre Ríos, lo que incrementa la demanda permanente de sangre y hemocomponentes.

Requisitos para ser donante

Sotier recordó que los requisitos para donar son sencillos: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, sentirse en buen estado de salud, y presentar el Documento Nacional de Identidad.

Quienes donen también pueden incorporarse al registro de potenciales donantes de médula ósea, siempre que tengan entre 18 y 40 años, ya que ese es el rango etario establecido para integrar el registro internacional.

Ser donantes de sangre es un acto solidario que salva vidas

Uno de los aspectos sobre los que más insistió Sotier fue la necesidad de desterrar antiguos mitos relacionados con la donación. A diferencia de años anteriores, actualmente no se debe concurrir en ayunas.

La recomendación es desayunar normalmente, pudiendo consumir té, café, mate o frutas. Lo único que debe evitarse son los alimentos con alto contenido graso y los lácteos. “Muchas personas creen que pueden descomponerse al donar, pero eso ocurría cuando se indicaba asistir en ayunas. Hoy eso cambió y, con un desayuno liviano, la donación se realiza sin inconvenientes”, explicó.

También recomendó mantenerse bien hidratado antes y después de la extracción.

Sotier aclaró que la donación no provoca debilidad permanente ni afecta la salud del donante. Y explicó que el organismo recupera rápidamente el volumen sanguíneo y que, por ese motivo, una persona puede volver a donar luego de cuatro meses.

Tras la extracción únicamente se aconseja evitar levantar peso con el brazo utilizado para la donación durante las horas posteriores. Incluso, destacó que la persona puede retomar sus actividades laborales prácticamente de inmediato.

A su vez, comentó que antes de donar, cada voluntario atraviesa una evaluación médica donde se controla la presión arterial, el estado general de salud y se revisan los antecedentes necesarios para garantizar una donación segura.

Además, quienes donan pueden solicitar posteriormente los resultados de los estudios realizados sobre su sangre. “Muchas veces la gente no lo sabe, pero esos análisis pueden retirarse y constituyen también un control importante para la propia salud del donante”, señaló.

También aclaró que no podrán donar temporalmente quienes se hayan realizado tatuajes o piercings durante el último año, se hayan sido sometidos a una cirugía en los últimos doce meses, mujeres embarazadas o en período de lactancia, quienes estén cursando un tratamiento con antibióticos (deben esperar alrededor de 36 horas luego de finalizado), también, quienes presenten un cuadro infeccioso o no se sientan en buen estado de salud. En cambio, personas con hipertensión controlada, enfermedades tiroideas tratadas o diabetes no insulinodependiente pueden donar, siempre que el médico lo autorice durante la evaluación previa.

Donación por aféresis

Por otra parte, Sotier también destacó que el Hospital San Roque cuenta con un equipo para realizar donación por aféresis, un procedimiento mediante el cual una máquina separa únicamente las plaquetas y devuelve el resto de los componentes sanguíneos al organismo. Gracias a este método, un mismo donante puede realizar una nueva donación de plaquetas cada siete días.

Indicó que, en este caso, se prioriza la participación de donantes varones debido a criterios médicos vinculados a embarazos previos en mujeres.

Finalmente, Mirta Sotier convocó a la comunidad a participar de la colecta y recordó que donar sangre constituye un acto solidario capaz de salvar vidas. “Podemos convertirnos en héroes por un momento. Para nosotros significa muy poco tiempo, pero para quienes esperan una transfusión puede representar la posibilidad de continuar viviendo y seguir luchando contra una enfermedad”, reflexionó.