Reclamo social: el tren Paraná - La Picada lleva más de dos meses suspendido sin respuestas oficiales

Mientras los trabajadores mantienen las vías y unidades en condiciones sin recibir directivas claras, crece la preocupación por la parálisis del tren

La conexión ferroviaria entre Paraná, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y La Picada atraviesa un escenario de profunda parálisis e incertidumbre. Mientras que los usuarios y las organizaciones sociales denuncian una "insensibilidad" gubernamental, los trabajadores de la estación de ferrocarril de Paraná advierten que, a pesar de mantener las unidades en condiciones, no existe voluntad política para reactivar el servicio.

Desde el pasado 8 de mayo, el servicio ferroviario que une la capital entrerriana con el área metropolitana se encuentra interrumpido, afectando diariamente a familias que dependen de él para acceder a escuelas, hospitales y lugares de trabajo. Para la Asamblea Ciudadana Vecinalista, el tren representa la "columna vertebral" del transporte regional, ya que su ausencia satura el sistema de colectivos en horarios pico. Alicia Glauser, referente de la Asamblea, calificó la situación como crítica y describió a las autoridades nacionales y provinciales como "totalmente insensibles" ante la demanda vecinal. Según Glauser indicó a UNO , la Asamblea Ciudadana Vecinalista recurrió a pedidos de informes públicos para obtener respuestas que hasta ahora no han llegado, mientras planean solicitar la presencia del defensor del Pueblo, Lisandro Amavet y representantes de la secretaría de Transporte de la Provincia.

El "silencio" en los talleres

Dentro de la operatoria ferroviaria, el panorama no es más claro. Nelson Santini, trabajador del sector, describió a UNO la situación actual como "muy rara", señalando que, aunque se habla de procesos de "traspaso" administrativo, en la práctica no se observa ningún interés por parte de los funcionarios nacionales para que el tren vuelva a rodar.

TE PUEDE INTERESAR >>>>> Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

"Oficialmente no tenés una noticia de ningún lado", afirmó Santini, quien destacó que el personal continúa cumpliendo sus turnos, reparando las vías y los coches de forma habitual, pero sin saber qué ocurrirá mañana. Según su testimonio, tras las últimas pruebas técnicas realizadas, los ingenieros y autoridades no regresaron a la zona, lo que refuerza la percepción de una falta de apuro oficial.

Lucha y propuestas para la reactivación

Dirigentes de la CGT, las dos CTA, ATE y la UTEP presentaron este martes una jornada de protesta unificada. Anunciaron una concentración frente al Ministerio de Desarrollo Humano para este miércoles y anticiparon medidas escalonadas para agosto y octubre ante las políticas de Milei y Frigerio.

n el marco de un plan de lucha de alcance provincial y nacional, representaciones sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT), las Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma y de los Trabajadores, la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) y organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Corriente Clasista Combativa (CCC) anunciaron la realización de una jornada de protesta, que se llevará a cabo a nivel nacional, para exigir soluciones inmediatas ante la profundización de la crisis económica y laboral.

TE PUEDE INTERESAR >>>>> Después de 30 años el tren vuelve a unir Paraná y La Picada

La movilización será este miércoles a las 10 y tendrá su punto de concentración en la intersección de calle Laprida y Córdoba, frente al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, donde las organizaciones darán lectura a un documento unitario redactado por el conjunto de los sectores participantes.

Durante la conferencia, Oscar Barbieri, integrante de la CGT Regional Paraná, subrayó que la continuidad del tren es una necesidad urgente por ser un medio de transporte más económico y menos contaminante. "Es una necesidad muy grande para los que vivimos en la zona Metropolitana", sostuvo.

Otros frentes de reclamo

Además de la crisis del transporte, la Asamblea Ciudadana sumó a su agenda de pedidos de informe el reciente corte de gas natural que afectó a la región, buscando conocer las causas técnicas y las medidas preventivas para evitar nuevas interrupciones. A la espera de una respuesta oficial que rompa el hermetismo de los últimos meses, los vecinos planean una nueva reunión el próximo lunes, donde esperan la presencia de funcionarios clave para definir el futuro de la movilidad en la zona metropolitana de Paraná.