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La Feria en tu Barrio continúa en tres puntos de Paraná

Este miércoles, jueves y sábado, de 9 a 12.30 den tres puntos de Paraná ofrecerá productos regionales a precios populares. El cronograma

21 de julio 2026 · 12:12hs
Este miércoles

Este miércoles, jueves y sábado, de 9 a 12.30 den tres puntos de Paraná ofrecerá productos regionales a precios populares. El cronograma
La Feria en tu Barrio continúa en tres puntos de Paraná

La Feria en tu Barrio continúa en tres puntos de Paraná

La Feria en tu Barrio continúa esta semana en tres puntos de Paraná. El programa de venta directa de alimentos será este miércoles, jueves y sábado en distintos espacios, de 9 a 12:30 hs. Es impulsado por la Municipalidad de Paraná. La propuesta acerca a los vecinos alimentos frescos y productos locales a precios populares.

  • El miércoles, de 9 a 12:30 hs, la feria se instalará en la Comisión Vecinal Villa Hermosa (calle Maestro Normal y Juan Diaz de Solís).
  • El jueves, en el mismo horario, llegará a la Comisión Vecinal Tiro Federal, en Almirante Brown y Díaz Vélez.
  • El sábado la feria estará en el punto fijo de Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay.

En todos los puntos, los vecinos podrán acceder a alimentos a precios populares, en el marco de la política de fomento de espacios de comercialización impulsada por el municipio.

El martes La Feria en tu barrio de Paraná, estará en OHiggins y Artigas, el miércoles, llegará a Costanera Oeste y el sábado en Plaza Sáenz Peña 

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El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, explicó que la Feria en tu Barrio se enmarca en la política productiva que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero y funciona como un canal de venta directa entre productores y consumidores, acercando alimentos de calidad a precios accesibles a los distintos barrios de la ciudad.

Feria en tu barrio Paraná Cronograma
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