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Frigerio destacó una inversión en energía solar para fortalecer la producción avícola en La Paz

Frigerio visitó la Granja Ombú que incorporó paneles solares con financiamiento del CFI y redujo hasta un 50% su consumo eléctrico.

21 de julio 2026 · 20:26hs
Frigerio destacó una inversión en energía solar para fortalecer la producción avícola en La Paz.

Frigerio destacó una inversión en energía solar para fortalecer la producción avícola en La Paz.

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la Granja Ombú, un establecimiento avícola ubicado en el departamento La Paz, donde destacó la incorporación de un sistema de energía fotovoltaica que permitió reducir significativamente los costos operativos de la empresa y mejorar la sustentabilidad de su producción.

La inversión fue financiada a través de una línea del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y forma parte de una estrategia para optimizar el consumo energético en una actividad que demanda un alto uso de electricidad.

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Durante la recorrida, Frigerio calificó al sector avícola como "el más competitivo y más importante" de la provincia y valoró el esfuerzo de los productores por continuar invirtiendo pese al contexto económico.

"Estamos visitando productores del sector más competitivo y más importante que tenemos en la provincia, un sector que está creciendo y que está invirtiendo", afirmó el mandatario.

Sumó paneles solares

En ese marco, destacó que la empresa incorporó paneles solares que "en los momentos de mayor demanda les permiten reducir el gasto energético que tenían anteriormente".

La propietaria de Granja Ombú, Zulma Volker, explicó que el proyecto surgió a partir de una presentación realizada ante el CFI con el objetivo de incorporar energía fotovoltaica al establecimiento.

"Logramos la instalación de paneles solares y de esta manera reducir hasta un 50 por ciento el consumo", señaló. Además, indicó que durante los períodos de vacío sanitario, cuando la granja no registra consumo interno, la energía generada se inyecta a la red de la cooperativa eléctrica local.

"De esta manera apostamos a las energías limpias y renovables", sostuvo.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Guillermo Bernaudo, remarcó que este tipo de inversiones también fortalecen la infraestructura eléctrica de la región.

"Esta línea de paneles solares es muy importante para la provincia. Estamos en uno de los extremos de la red de distribución de La Paz y la generación propia de energía también ayuda a sostener el sistema eléctrico", explicó el funcionario.

Frigerio energía Avícola La Paz
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