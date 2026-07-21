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Convocan a una protesta en Paraná por la caída del programa Volver al Trabajo y la crisis alimentaria

Organizaciones gremiales y sociales de Paraná, agupadas en la Multisectorial, convocan a una movilización en rechazo a las políticas nacional y provincial.

21 de julio 2026 · 12:37hs
Organizaciones gremiales y sociales de Paraná convocan a una movilización en rechazo a las políticas de los gobiernos nacional y provincial.

Organizaciones gremiales y sociales de Paraná convocan a una movilización en rechazo a las políticas de los gobiernos nacional y provincial.
Organizaciones gremiales y sociales de Paraná convocan a una movilización en rechazo a las políticas de los gobiernos nacional y provincial.

UNO/ Delfina Silva

Organizaciones gremiales y sociales de Paraná convocan a una movilización en rechazo a las políticas de los gobiernos nacional y provincial.

En el marco de un plan nacional de la CGT, diversas organizaciones gremiales y sociales de Paraná, la Multisectorial, convocaron a una concentración masiva para este miércoles, a las 10, en la intersección de las calles Laprida y Córdoba, frente al edificio del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos.

La CGT regional, ambas CTA, Agmer, ATE y organizaciones sociales confluirán en esta jornada de lucha nacional para manifestar su rechazo a las políticas implementadas tanto por el gobierno de Javier Milei como por la gestión provincial de Rogelio Frigerio.

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Según registró UNO, el reclamo central de la convocatoria surge ante la caída del programa "Volver al Trabajo" (anteriormente Salario Social Complementario) y la ausencia de convenios para las cooperativas de trabajo. Representantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) señalaron que la situación es crítica, no solo por la falta de un piso de ingresos para los desocupados, sino también por una emergencia alimentaria que afecta profundamente a la provincia. "Estamos muy preocupados con esta situación del salario social complementario, porque además no hay convenios para nuestras cooperativas, ni con el gobierno nacional, ni con el gobierno provincial y también la situación de la política alimentaria viene siendo muy crítica en la provincia", dijo Tamara Berales, referente de la UTEP.

LEER MÁS: Crisis en los comedores: reclamaron a Desarrollo Humano por falta de alimentos

Por su parte, Oscar Barbieri, secretario general de ATE, enfatizó que la movilización se realiza en defensa de los jubilados, el Estado y las fuentes laborales. "También nos vamos a estar movilizando en defensa de nuestros jubilados, en defensa del Estado y en defensa de la fuente de trabajo, en contra del ajuste que sigue llevando adelante Milei y Frigerio en nuestra provincia. Todos estamos convocados mañana 10 de la mañana frente del Ministerio de Desarrollo Humano donde esta jornada va a seguir organizándose. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con que vamos organizándonos en post del 7 de agosto y a su vez organizando una gran jornada nacional de todas las centrales para el mes de octubre, donde el pueblo argentino tiene que salir a la calle para decirle que no a la política de ajuste de Milei".

Reclaman plan de generación de empleo

Oscar Barbieri, CGT, dijo que "gobierno es generar empleo" y que los trabajadores y jubilados "no son somos responsables de estas crisis que han generado fundamentalmente los gobiernos actuales". Finalmente, Arturo Sedano, de la Corriente Clasista y Combativa, aseguró: "Nosotros venimos luchando desde el inicio de este proceso político porque en realidad es un proceso sistemático de destrucción de empleo, de castigar a la clase obrera en relación a los salarios y a las jubilaciones".

"Reclamamos medidas concretas de generación de empleo, porque en Entre Ríos se han destruido 800 pymes, son más desocupados que se suman a las organizaciones. En el último período, entre las dos empresas de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se habla de 1.200 personas despedidas. Ves los comercios en Paraná y la Peatonal está vacía. No hay medidas concretas que generen empleo", cerró.

Paraná Multisectorial protesta
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