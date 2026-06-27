Este sábado se juega una nueva fecha del TDI A y TDI B con partidos destacados, cambios de horario y el duelo entre GER y Tucumán Rugby televisado por Disney+.

El Torneo del Interior vuelve con una nueva fecha del TDI A y TDI B.

Este sábado vuelve la acción del Torneo del Interior Copa Zurich con la disputa de la cuarta fecha del TDI A y la tercera del TDI B , en una jornada que tendrá como destacado el cruce entre Gimnasia y Esgrima de Rosario y Tucumán Rugby, encuentro que será televisado por Disney+ Premium y se jugará a las 15.30.

Además, dentro de las modificaciones en los horarios habituales, el duelo entre Jockey Club de Rosario y Córdoba Athletic comenzará a las 15.

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Se juega la fecha 4 del TDI A y la 3 del TDI B con duelos decisivos

Por la Zona 1 del TDI A, Marista Rugby Club recibirá a Mendoza Rugby Club, mientras que el ya mencionado choque entre Gimnasia y Esgrima de Rosario y Tucumán Rugby completará la actividad del grupo.

En la Zona 2, Club Estudiantes de Paraná enfrentará a Urú Curé Rugby Club y Tala Rugby Club se medirá con Curne, ambos encuentros programados para las 15.30.

En la Zona 3, Universitario de Córdoba será local ante Santa Fe Rugby Club, mientras que Jockey Club de Rosario recibirá a Córdoba Athletic en el otro partido del grupo. Por su parte, en la Zona 4, Club Duendes Rugby se enfrentará a La Tablada Rugby Club, y Jockey Club de Córdoba jugará ante Old Resian Club, cerrando la actividad del TDI A.

En el TDI B, correspondiente a la Fecha 3, la Zona 5 tendrá el duelo entre Natación y Gimnasia Rugby y Club de Rugby Atlético de Tucumán (CRAI), además del choque entre Paraná Rowing Club y Cardenales Rugby Club. En la Zona 6, Tucumán Lawn Tennis Club recibirá a IPR Sporting, mientras que Mar del Plata Club se medirá con Universitario de San Juan Rugby Club.

La Zona 7 tendrá los encuentros entre Liceo Rugby Club y Huirapuca Rugby Club, y entre Los Tordos Rugby Club y Club Sociedad Sportiva, ambos también desde las 15.30. Finalmente, en la Zona 8, Palermo Bajo Rugby Club jugará ante Jockey Club de Villa María, mientras que Universitario de Tucumán Rugby Club cerrará la jornada enfrentando a Tigres Rugby Club, completando así el cronograma de una nueva fecha del certamen federal.