Uno Entre Rios | Ovación | Torneo del Interior

El Torneo del Interior vuelve con una nueva fecha del TDI A y TDI B

Este sábado se juega una nueva fecha del TDI A y TDI B con partidos destacados, cambios de horario y el duelo entre GER y Tucumán Rugby televisado por Disney+.

27 de junio 2026 · 09:00hs
El Torneo del Interior vuelve con una nueva fecha del TDI A y TDI B.

Foto: Gentileza/Jano Colcerniani

El Torneo del Interior vuelve con una nueva fecha del TDI A y TDI B.

Este sábado vuelve la acción del Torneo del Interior Copa Zurich con la disputa de la cuarta fecha del TDI A y la tercera del TDI B, en una jornada que tendrá como destacado el cruce entre Gimnasia y Esgrima de Rosario y Tucumán Rugby, encuentro que será televisado por Disney+ Premium y se jugará a las 15.30.

Además, dentro de las modificaciones en los horarios habituales, el duelo entre Jockey Club de Rosario y Córdoba Athletic comenzará a las 15.

Harry Kane, la esperanza de Inglaterra para ganar el Mundial 2026.

Mundial 2026: Inglaterra quiere terminar puntero del Grupo L

Uruguay afuera del Mundial 2026.

Uruguay perdió con España y Cabo Verde será el rival de Argentina en 16avos de final

LEER MÁS: Torneo del Interior A: Estudiantes ganó en Río Cuarto y se acomodó

Se juega la fecha 4 del TDI A y la 3 del TDI B con duelos decisivos

Por la Zona 1 del TDI A, Marista Rugby Club recibirá a Mendoza Rugby Club, mientras que el ya mencionado choque entre Gimnasia y Esgrima de Rosario y Tucumán Rugby completará la actividad del grupo.

En la Zona 2, Club Estudiantes de Paraná enfrentará a Urú Curé Rugby Club y Tala Rugby Club se medirá con Curne, ambos encuentros programados para las 15.30.

En la Zona 3, Universitario de Córdoba será local ante Santa Fe Rugby Club, mientras que Jockey Club de Rosario recibirá a Córdoba Athletic en el otro partido del grupo. Por su parte, en la Zona 4, Club Duendes Rugby se enfrentará a La Tablada Rugby Club, y Jockey Club de Córdoba jugará ante Old Resian Club, cerrando la actividad del TDI A.

En el TDI B, correspondiente a la Fecha 3, la Zona 5 tendrá el duelo entre Natación y Gimnasia Rugby y Club de Rugby Atlético de Tucumán (CRAI), además del choque entre Paraná Rowing Club y Cardenales Rugby Club. En la Zona 6, Tucumán Lawn Tennis Club recibirá a IPR Sporting, mientras que Mar del Plata Club se medirá con Universitario de San Juan Rugby Club.

La Zona 7 tendrá los encuentros entre Liceo Rugby Club y Huirapuca Rugby Club, y entre Los Tordos Rugby Club y Club Sociedad Sportiva, ambos también desde las 15.30. Finalmente, en la Zona 8, Palermo Bajo Rugby Club jugará ante Jockey Club de Villa María, mientras que Universitario de Tucumán Rugby Club cerrará la jornada enfrentando a Tigres Rugby Club, completando así el cronograma de una nueva fecha del certamen federal.

Torneo del Interior Fecha Rugby
Noticias relacionadas
Alvaro Montero jugaraá en Boca.

Nuevo arquero: Boca cerró a Álvaro Montero como refuerzo

Toio Ballay va en busca de una esperanzadora primera etapa en Catamarca.

Los entrerrianos van en busca del Poncho a Catamarca

Lionel Scaloni habló en rueda de prensa.

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

El delantero arregló su llegada a Patronato.

Patronato suma su primer refuerzo: Diego Armando Díaz llega desde Unión

Ver comentarios

Lo último

Mundial 2026: Inglaterra quiere terminar puntero del Grupo L

Mundial 2026: Inglaterra quiere terminar puntero del Grupo L

San Salvador: conducía alcoholizado y se le retuvo el vehículo

San Salvador: conducía alcoholizado y se le retuvo el vehículo

Delitos digitales: presentaron guía técnica para potenciar investigaciones

Delitos digitales: presentaron guía técnica para potenciar investigaciones

Ultimo Momento
Mundial 2026: Inglaterra quiere terminar puntero del Grupo L

Mundial 2026: Inglaterra quiere terminar puntero del Grupo L

San Salvador: conducía alcoholizado y se le retuvo el vehículo

San Salvador: conducía alcoholizado y se le retuvo el vehículo

Delitos digitales: presentaron guía técnica para potenciar investigaciones

Delitos digitales: presentaron guía técnica para potenciar investigaciones

Victoria: motociclista grave tras accidentarse sin casco

Victoria: motociclista grave tras accidentarse sin casco

En el sector turístico apuestan a una recuperación durante las vacaciones de julio

En el sector turístico apuestan a una recuperación durante las vacaciones de julio

Policiales
San Salvador: conducía alcoholizado y se le retuvo el vehículo

San Salvador: conducía alcoholizado y se le retuvo el vehículo

Delitos digitales: presentaron guía técnica para potenciar investigaciones

Delitos digitales: presentaron guía técnica para potenciar investigaciones

Victoria: motociclista grave tras accidentarse sin casco

Victoria: motociclista grave tras accidentarse sin casco

Gualeguaychú: la CNRT le quitó la licencia a un chofer profesional que fue sorprendido ebrio

Gualeguaychú: la CNRT le quitó la licencia a un chofer profesional que fue sorprendido ebrio

La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

Ovación
El Torneo del Interior vuelve con una nueva fecha del TDI A y TDI B

El Torneo del Interior vuelve con una nueva fecha del TDI A y TDI B

Nuevo arquero: Boca cerró a Álvaro Montero como refuerzo

Nuevo arquero: Boca cerró a Álvaro Montero como refuerzo

Los entrerrianos van en busca del Poncho a Catamarca

Los entrerrianos van en busca del Poncho a Catamarca

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

Franco Colapinto cerró 16° su primer día de prácticas en Austria

Franco Colapinto cerró 16° su primer día de prácticas en Austria

La provincia
Delitos digitales: presentaron guía técnica para potenciar investigaciones

Delitos digitales: presentaron guía técnica para potenciar investigaciones

En el sector turístico apuestan a una recuperación durante las vacaciones de julio

En el sector turístico apuestan a una recuperación durante las vacaciones de julio

SMN: inicia otra semana de bajas temperaturas

SMN: inicia otra semana de bajas temperaturas

Bomberos Voluntarios de Gualeguay viajan con dos perros adiestrados a Venezuela

Bomberos Voluntarios de Gualeguay viajan con dos perros adiestrados a Venezuela

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

Dejanos tu comentario