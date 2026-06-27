En el sector turístico apuestan a una recuperación durante las vacaciones de julio

A una semana del inicio de las vacaciones de invierno en Entre Ríos, el sector turístico mantiene expectativas cautelosas y confía en que las reservas de último momento permitan mejorar el movimiento registrado durante los últimos fines de semana largos. Si bien empresarios hoteleros y gastronómicos reconocen que el escenario económico continúa condicionando el consumo, consideran que el receso invernal representa una de las principales oportunidades del año para revertir la tendencia y sostener la actividad.

Al respecto, el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), Juan Manuel Acedo , señaló que las reservas aún se encuentran por debajo de lo esperado, aunque aclaró que todavía resta un período importante en el que habitualmente se concretan muchas decisiones de viaje. “Las mediciones que estamos haciendo no son alentadoras como quisiéramos, pero eso no quiere decir que vaya a ser una temporada floja o mala. Esperemos que la gente responda como necesitamos”, sostuvo.

El sector turístico entrerriano ofrece una cantidad de propuestas para disfrutar de los atractivos provinciales Gentileza: Turismo Entre Ríos

Acedo recordó que los últimos fines de semana largos no alcanzaron los niveles de ocupación previstos y advirtió que el contexto económico continúa afectando al sector. “Cada vez es más difícil mantener funcionando las empresas, sobre todo aquellas con estructuras grandes, con importantes costos fijos y fuertes inversiones en promoción para atraer turistas”, explicó a UNO.

En ese sentido, remarcó que la promoción por sí sola ya no alcanza para garantizar la llegada de visitantes y consideró que la respuesta del público será determinante durante las próximas semanas.

¿Cuándo son las vacaciones en otras provincias?

El dirigente destacó además una ventaja que presenta el calendario de este año, y es que las vacaciones escolares se desarrollarán en etapas: Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe comenzarán el receso del 6 al 17 de julio; del 13 al 24 de julio será el turno de Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz,Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán; y del 20 al 31 de julio tendrán sus vacaciones Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco y Santiago del Estero. Esta distribución permitirá sostener el movimiento durante prácticamente todo el mes de julio y ampliar las posibilidades de ocupación para los distintos destinos entrerrianos.

Tendencias en alojamientos

En cuanto a las preferencias de los visitantes, Acedo observó un cambio en el comportamiento del mercado. Según indicó, los establecimientos de mayor categoría son los que hoy muestran un mejor desempeño, aunque consideró que el verdadero desafío será captar volumen de turistas a través de precios competitivos. “El empresario que apuesta a ganar en cantidad de días de ocupación va a marcar la diferencia. Hoy no podemos seguir actualizando permanentemente las tarifas porque el turista también tiene un límite. La idea es vender al mejor precio posible, conformar al visitante y lograr que elija Entre Ríos”, expresó.

Asimismo, señaló que los complejos termales continúan siendo el principal producto turístico de la provincia y estimó que todos estarán plenamente operativos para el inicio del receso. A ello se sumarán las propuestas culturales, gastronómicas, recreativas y de naturaleza que cada localidad prepara para complementar la oferta tradicional.

A la espera de los visitantes

Desde la gastronomía, el panorama es similar. El presidente de la Asociación Empresaria Hotel Gastronómica de Paraná, Marcelo Barsuglia, reconoció que la actividad atraviesa un momento complejo, con costos que continúan creciendo y una rentabilidad cada vez más ajustada. “Hay movimiento y hay consumo, pero muchos aumentos no pueden trasladarse a los precios porque eso termina alejando al cliente. Entonces el empresario absorbe parte de esos incrementos y la rentabilidad se reduce”, explicó.

Barsuglia agregó que la presión tributaria y el incremento de los costos laborales siguen siendo algunos de los principales problemas que enfrenta el sector. Incluso advirtió sobre las dificultades que generan los embargos de cuentas y la caída de planes de pago para muchas empresas gastronómicas.

En este contexto, consideró que las vacaciones de invierno pueden representar un alivio para la actividad y permitir una recuperación parcial del nivel de trabajo tanto en restaurantes como en hoteles. “Esperemos que las vacaciones ayuden a mover la demanda. Necesitamos que haya más turismo interno y que el movimiento llegue también a la gastronomía”, afirmó.

Gentileza: Turismo Entre Ríos

No obstante, manifestó su preocupación por el crecimiento del turismo emisivo. Según indicó, la mayor oferta de vuelos internacionales desde la región favorece que muchos argentinos elijan viajar al exterior, lo que representa un desafío adicional para los destinos nacionales. “Esperemos que la balanza sea favorable al turismo receptivo y no al emisivo”, sostuvo.

Expectativas

Pese al escenario económico, ambos referentes coinciden en que julio será un mes clave para la actividad. Las expectativas están puestas en el turismo de cercanía, en el flujo de visitantes provenientes de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y en la posibilidad de que las decisiones de viaje de último momento permitan mejorar los niveles de ocupación.

Con propuestas vinculadas a las termas, la naturaleza, la pesca, la gastronomía y una amplia agenda cultural en distintos destinos, Entre Ríos buscará consolidarse como una de las alternativas elegidas durante el receso invernal, mientras el sector privado apuesta a una mayor afluencia de turistas para atravesar un año que continúa siendo desafiante.