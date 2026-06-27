Paracao se juega la permanencia en la elite del Torneo Dos Orillas de Damas

El equipo paranaense se enfrentará ante Santa Fe RC, desde las 13 en el predio de la Asociación Santafesina, por el Repechaje del Torneo Dos Orillas de Damas.

Paracao se la juega a todo o nada su plaza en la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas.

Este sábado se vivirá una jornada decisiva que pondrá en juego permanencias y ascensos. Paracao y Santa Fe RC Blanco levantarán el telón de repechajes del Torneo Dos Orillas de Damas , el campeonato que organizan en conjunto la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). El partido será desde las 13, en la ASH.

El conjunto Auriazul, que finalizó 10° en la Zona Campeonato, buscarán defender su lugar en la máxima categoría, mientras que el Tricolor, cuarto en la Zona Ascenso B1, intentará subir de categoría.

El conjunto paranaense, dirigido por Andrés Catelani, afrontó el certamen con un plantel muy joven, y logró sumar puntos claves en la recta final para escaparle al descenso directo. Hoy buscará el último paso hacia la salvación.

En el otro repechaje, desde las 15 en ese mismo escenario, se enfrentarán Alma Juniors de Esperanza, noveno en la Zona Campeonato, y CRAR de Rafaela, segundo en la Zona Ascenso B2.

Vale destacar que de la máxima categoría descendieron de manera directa Universitario de Santa Fe (12°) y Estudiantes Blanco (11°); mientras que del segundo estamento ya dieron el salto de divisional Tilcara (segundo en la B1, pero ascendió porque Argentino de San Carlos no cuenta con equipos en todas las divisiones, uno de los requisitos) y Náutico El Quillá Amarillo (primero en la B2).

Por el título del Torneo Dos Orillas

También se definirá al campeón del certamen. Los dos mejores equipos de la Zona Campeonato, Náutico El Quillá Azul y Banco Provincial, se enfrentarán desde las 17.30, también en el sintético de la ASH.