Paraná: universidades brindan su aporte sobre gestión de residuos

La Municipalidad de Paraná, en el marco del proceso participativo del Plan Urbano Ambiental (PUA), llevó adelante la segunda de tres jornadas de trabajo destinada a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), con el objetivo de construir consensos que permitan diseñar políticas públicas sostenibles y de largo plazo.

En esta ocasión expusieron sobre el tema representantes de las universidades de la UTN y UNER a través de grupos de estudios e investigación, de manera de incorporar una visión técnico académica que amplié el espectro.

"El Plan Urbano Ambiental es un proceso participativo que impulsamos para construir políticas de Estado que puedan sostenerse en el tiempo. Y la única manera de lograrlo es con la participación de la ciudadanía", destacó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

El funcionario explicó que la primera jornada estuvo orientada a elaborar un diagnóstico compartido sobre la situación actual de la ciudad, mientras que este segundo encuentro incorporó la perspectiva académica para enriquecer el debate.

"En el primer encuentro surgieron diagnósticos y coincidencias entre los distintos actores (organizaciones ambientales, cooperativas, recuperadores urbanos, instituciones y vecinos). En esta segunda instancia sumamos la mirada de las universidades porque entendemos que una gestión adecuada de los residuos requiere integrar diferentes conocimientos y experiencias para definir lineamientos que trasciendan las gestiones de gobierno", sostuvo.

Durante la segunda jornada, especialistas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Paraná y de las facultades de Ingeniería y de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) compartieron investigaciones, experiencias y proyectos vinculados a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Por la UTN expusieron el arquitecto Abelardo Llosa y la ingeniera María Daniela García, quienes presentaron la ponencia "El sistema integral e inclusivo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos: aportes al conocimiento y experiencias". En representación de la Facultad de Ingeniería de la UNER, el Grupo de Investigación y Desarrollo en Energía y Medio Ambiente (GIDEMA), a través del magíster bioingeniero Javier Fernández, expuso sobre las experiencias de la institución en educación ambiental, economía circular y articulación territorial.

Además, el Grupo de Estudios en Salud Pública y Tecnologías Aplicadas (GESPTA), representado por el doctor Fernando Sassetti y el doctor Martín Blettler, presentó la ponencia "Determinantes sociales de la salud: no hay políticas públicas exitosas sin los recursos adecuados" y abordó los principales desafíos ambientales y las técnicas para su tratamiento. Finalmente, Pablo Galarza, integrante del equipo de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, presentó el proyecto "Clubes Verdes: Gestión deportiva sostenible".

Luego, los participantes se distribuyeron en mesas de trabajo para debatir cuatro ejes estratégicos de la GIRSU: reducción de residuos y educación ambiental; separación en origen y sistema de recolección; recuperadores urbanos e inclusión en el sistema GIRSU; y disposición final, sostenibilidad y gobernanza de la política pública.

El coordinador de Estrategias Participativas y Fortalecimiento Territorial, Neri Ribero, señaló que cada una de estas etapas presenta desafíos complejos que requieren acuerdos entre los distintos sectores involucrados. "La propuesta es poner sobre la mesa esas problemáticas, identificar los principales desafíos y construir principios de acuerdo que orienten las futuras políticas públicas", expresó.

Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

Por su parte, el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Paraná, Alejandro Carrere, valoró la convocatoria y destacó el rol de las instituciones académicas en la búsqueda de soluciones para la ciudad. "Desde la universidad respondemos a una demanda social, involucrándonos en la búsqueda de soluciones para problemas como la gestión de los residuos sólidos urbanos. Aportamos conocimiento desde la extensión universitaria y celebramos que este desafío se aborde desde múltiples dimensiones para mejorar la calidad de vida de los paranaenses", afirmó.

Además, remarcó que la construcción de soluciones requiere una articulación permanente entre el conocimiento técnico y la realidad social. "Las respuestas no se construyen únicamente dentro de las aulas. Es fundamental interactuar con la realidad, comprender su complejidad e integrar esa experiencia con los conocimientos técnicos para alcanzar soluciones más efectivas", concluyó.

La tercera y última jornada se desarrollará el próximo 29 de junio y estará destinada a sistematizar los aportes realizados e identificar los principales consensos alcanzados durante el proceso participativo.