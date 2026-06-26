Los entrerrianos van en busca del Poncho a Catamarca

Los entrerrianos Nadia Cutro y Victorio Ballay corren este fin de semana en el "Rally del Poncho" en Catamarca. Este sábado se larga la primera etapa.

Cuatro provincias diferentes, en cuatro competencias, ese es el ritmo de continuidad de Rally Argentino que este fin de semana llega al noroeste del país, específicamente a Catamarca, donde se da lugar una vez más a una de las pruebas más tradicionales del calendario nacional del rally.

Así entonces, los exigentes caminos catamarqueños, que combinan partes de una traza muy técnica, en revirada, con sectores de alta velocidad en otros, pero siempre da lugar a grandes carreras en los característicos cerros de la precordillera, ya están listos para recibir a todos los competidores, a la espera de los ganadores que, en el podio final, se les colocará el tradicional poncho.

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Al respecto, esta cuarta fecha del año de Rally Argentino cuenta con 48 tripulaciones inscriptas, todas ellas con la ilusión de ser protagonistas en tan exigente prueba.

En ese sentido, y respecto a pilotos entrerrianos, después de la fecha pasada en Neuquén en la que hubo algún embajador provincial más, todo vuelve al habitual esquema de participación provincial, de los dos que lo hacen habitualmente: Victorio Ballay (Citroën) y Nadia Cutro (Toyota). Ambos concordienses, y ambos integrantes de la misma divisional: la RC-MR (Maxi Rally Turbo), donde buscarán nuevamente ser competitivos y, por qué no, “llevarse” un poncho.

Con un shakedown realizado en el circuito de motocross “Campanas del Rosario”, de 1,75 kilómetros de extensión (que no es válido como carrera), la actividad de las máquinas ya comenzó en el día de ayer. Allí, el dominio fue del vigente campeón absoluto, Miguel Baldoni, que marcó un tiempo de 1’30”6/10 con su Skoda Fabia Rally2.

En el caso de los entrerrianos, dentro de la RC MR, Toio Ballay se posicionó cuarto, y sexta lo hizo Cutro. La referencia de esa clase fue Santino Rossi (VW).

La etapa de este sábado en Catamarca

Con todo, la primera etapa será este sábado y concentrará la mayor carga competitiva del fin de semana, con 79,66 kilómetros cronometrados distribuidos en seis pruebas especiales. La acción comenzará a las 8.33 con la primera pasada por La Aguada–Los Varelas, un exigente tramo de 19,97 kilómetros que volverá a repetirse a las 11.04 y a las 14.27.

A su vez, el recorrido sabatino continuará con Rodeo Grande-Los Talas, especial de 8,47 kilómetros de extensión, que tendrá su primera pasada a las 9.01 y la segunda a las 14.55.

Finalmente, la jornada de acción del día sábado concluirá con un atractivo cierre en el ya mencionado circuito “Campanas del Rosario”, prueba especial de 2,81 kilómetros programada para las 16.18.

Producción Periodística: Lisandro Trucco