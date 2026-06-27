La organización social La Poderosa anunció este viernes que apartó a Nacho Levy de la conducción de la organización luego de que Cecilia Ce y Sofía Monachelli, dos de sus exparejas, hicieran públicas denuncias en las que relataron situaciones de violencia durante sus vínculos con el dirigente social.
Violencia de Género: Nacho Levy fue apartado de la organización social La Poderosa
Nacho Levy fue apartado de la organización social La Poderosa luego de haber sido denunciado por violencia de género
A través de un extenso comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, el movimiento explicó que, frente a lo sucedido, activó su protocolo de género y tomó una decisión consensuada por las distintas asambleas.
“A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todes, activamos nuestro protocolo de género, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales”, señalaron.
En ese marco, confirmaron el desplazamiento de Levy de la organización: “Decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos. Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar, así como de cuidar la construcción que venimos llevando adelante y a las personas que integramos este movimiento: lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización”.
En el comunicado, La Poderosa también explicó cómo fue el proceso interno que llevó a esa determinación y sostuvo que las discusiones se dieron de manera colectiva: “Los tiempos de las redes sociales exigen respuestas a una velocidad que van a contramano de una construcción como la nuestra. Somos muchas compañeras las que militamos en esta organización y esto nos moviliza fuertemente”.
Además, remarcaron que su postura busca construir herramientas colectivas para abordar este tipo de situaciones y aclararon que no consideran al escrache una solución.
“No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo”, indicaron.
Qué dijo La Poderosa sobre las denuncias a Nacho Levy
Hacia el final del texto, La Poderosa reconoció que ninguna organización está exenta de reproducir prácticas violentas y aseguró que continuará revisando sus propios mecanismos internos.
“Venimos transitando un enorme proceso de revisión en pos de erradicar esas prácticas y promover una forma de hacer política cuidada, compañera y, sobre todo, feminista”, manifestaron.
Finalmente, agradecieron el apoyo recibido durante las últimas horas y aseguraron que continuarán trabajando con las asambleas de todo el país.
En las últimas horas, Tea y Deportea también publicó un comunicado en el que anunció que activó su protocolo de género y aplicó medidas cautelares previstas en su reglamento, que contemplan la separación preventiva del puesto de trabajo del personal denunciado.