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Violencia de Género: Nacho Levy fue apartado de la organización social La Poderosa

Nacho Levy fue apartado de la organización social La Poderosa luego de haber sido denunciado por violencia de género

27 de junio 2026 · 12:26hs
Nacho Levy fue apartado de la organización social La Poderosa luego de haber sido denunciado por violencia de género

Nacho Levy fue apartado de la organización social La Poderosa luego de haber sido denunciado por violencia de género

La organización social La Poderosa anunció este viernes que apartó a Nacho Levy de la conducción de la organización luego de que Cecilia Ce y Sofía Monachelli, dos de sus exparejas, hicieran públicas denuncias en las que relataron situaciones de violencia durante sus vínculos con el dirigente social.

A través de un extenso comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, el movimiento explicó que, frente a lo sucedido, activó su protocolo de género y tomó una decisión consensuada por las distintas asambleas.

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“A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todes, activamos nuestro protocolo de género, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales”, señalaron.

En ese marco, confirmaron el desplazamiento de Levy de la organización: “Decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos. Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar, así como de cuidar la construcción que venimos llevando adelante y a las personas que integramos este movimiento: lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización”.

En el comunicado, La Poderosa también explicó cómo fue el proceso interno que llevó a esa determinación y sostuvo que las discusiones se dieron de manera colectiva: “Los tiempos de las redes sociales exigen respuestas a una velocidad que van a contramano de una construcción como la nuestra. Somos muchas compañeras las que militamos en esta organización y esto nos moviliza fuertemente”.

Además, remarcaron que su postura busca construir herramientas colectivas para abordar este tipo de situaciones y aclararon que no consideran al escrache una solución.

No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo”, indicaron.

Qué dijo La Poderosa sobre las denuncias a Nacho Levy

Hacia el final del texto, La Poderosa reconoció que ninguna organización está exenta de reproducir prácticas violentas y aseguró que continuará revisando sus propios mecanismos internos.

“Venimos transitando un enorme proceso de revisión en pos de erradicar esas prácticas y promover una forma de hacer política cuidada, compañera y, sobre todo, feminista”, manifestaron.

Finalmente, agradecieron el apoyo recibido durante las últimas horas y aseguraron que continuarán trabajando con las asambleas de todo el país.

En las últimas horas, Tea y Deportea también publicó un comunicado en el que anunció que activó su protocolo de género y aplicó medidas cautelares previstas en su reglamento, que contemplan la separación preventiva del puesto de trabajo del personal denunciado.

Violencia de género Nacho Levy
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