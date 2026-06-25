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Rosario Romero: "Vivimos en una ciudad hermosa y la celebramos"

En el acto por los 213 años de Paraná, Rosario Romero destacó la belleza de la ciudad y ratificó obras para un desarrollo sustentable.

25 de junio 2026 · 11:49hs
Rosario Romero: Vivimos en una ciudad hermosa y la celebramos.

Rosario Romero: "Vivimos en una ciudad hermosa y la celebramos".

La ciudad de Paraná conmemoró este 25 de junio el 213° aniversario de su elevación a villa con un acto oficial realizado en el Rosedal del Parque Urquiza. La actividad contó con la participación de establecimientos educativos y autoridades locales, y tuvo como uno de sus momentos centrales el izamiento de la Bandera Argentina.

En ese marco, la intendenta Rosario Romero destacó la importancia de la fecha para los habitantes de la capital entrerriana y puso en valor la identidad y el desarrollo de la ciudad.

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"Vivimos en una ciudad hermosa y la celebramos", afirmó la intendenta de Paraná, Rosario Romero, en el marco del acto oficial de este 25 de junio por el aniversario de la capital entrerriana, día que se conmemoran 213 años de su elevación a villa.

Durante su mensaje, la presidenta municipal también se refirió a los desafíos y proyectos que forman parte de la planificación para los próximos años.

"Celebramos la ciudad porque nos da la cuota de felicidad cotidiana que tenemos que tener. Cuando vemos una flor, un espacio público arreglado, me siento feliz. Queremos concretar más obras, mejorar nuestros arroyos y el tratamiento de los efluentes. Pensamos hacia el futuro en una ciudad más sustentable", agregó la intendenta.

La jornada reunió a estudiantes, docentes y vecinos que participaron de la ceremonia alusiva a una nueva celebración de la historia de Paraná, una de las ciudades más importantes de la región y capital de la provincia de Entre Ríos.

Rosario Romero Paraná aniversario
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