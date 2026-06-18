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Paraná: vecinos preocupados por robo de medidores

Vecinos de calle Paraguay, en Paraná, expresaron su preocupación por la seguidilla de robos. Informaron a la empresa y realizaron la denuncia

18 de junio 2026 · 12:43hs
Vecinos de calle Paraguay

Vecinos de calle Paraguay, en Paraná, expresaron su preocupación por la seguidilla de robos. Informaron a la empresa y realizaron la denuncia

Vecinos de calle Paraguay, entre calles Libertad de Courreges expresaron su preocupación ante la seguidilla de robos de medidores de gas en los últimos días. Los damnificados ya informaron a la empresa que presta el servicio y también radicaron la denuncia en la comisaría N° 2, con jurisdicción en la zona. Por éstas horas además analizan las cámaras de seguridad en las distintas arterias circundantes a la zona en donde se produjeron los hechos delictivos.

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Para reventa

Según indicaron a UNO los vecinos, los hechos se han producido en horas de la madrugada, e incluso en ocasiones no han llegado a concretarse, pero al día siguiente los habitantes de las viviendas se encuentran con diferentes roturas en las casillas, a raíz de los intentos por efectivizar el hecho delictivo. Lo que los delincuentes buscan, con intenciones de revender, son las llaves, flexible y regulador.

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Sobre las consecuencias de los robos de los medidores, lo que explicó un damnificado es que una vez que se brinda información sobre lo ocurrido a la empresa Redengas, la misma corta el servicio y luego deben llamar a un gasista particular. No solo tienen que gastar en un nuevo medidor sino también en la reconexión del servicio, además de quedar varios días sin el fluido.

Los habitantes de esta zona céntrica de la capital entrerriana reclaman no sólo el esclarecimiento de los hechos, también mayor presencia policial,

Paraná Robo Gas medidores
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