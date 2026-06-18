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Rogelio Frigerio recibió a Caputo: "Estamos en condiciones de escribir el próximo capítulo del pacto fiscal"

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó junto al ministro de Economía, Luis Caputo, la apertura de la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

18 de junio 2026 · 20:02hs
El gobernador Rogelio Frigerio recibió al ministro de Economía Luis Caputo.

Gobierno de Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio recibió al ministro de Economía Luis Caputo.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves junto al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, la apertura de la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió en Paraná a ministros y autoridades económicas de todo el país.

La palabra de Rogelio Frigerio

Durante su discurso, Frigerio destacó el valor institucional del encuentro y sostuvo que la Argentina atraviesa una etapa que exige construir nuevos consensos entre Nación y provincias. "Estamos en condiciones de escribir el próximo capítulo del pacto fiscal", afirmó.

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El mandatario entrerriano señaló que Entre Ríos representa el espíritu del federalismo y destacó que espacios como el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal constituyen herramientas fundamentales para fortalecerlo.

"Muchas veces se habla del federalismo desde la cuestión política o desde los valores, pero creo que es la dimensión institucional la que finalmente consolida la posibilidad de vivir en un país federal", expresó.

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Asimismo, recordó que desde hace muchos años viene trabajando en la construcción de este esquema de coordinación entre las provincias y la Nación, y valoró que el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas haya logrado sostenerse en el tiempo. También señaló que la provincia enfrenta el desafío de consolidar un cambio de modelo orientado al desarrollo, y puso como ejemplo al Mirador Tec, convertido en un polo de la economía del conocimiento.

Por su parte, Caputo destacó que el país atraviesa una transformación basada en la responsabilidad fiscal, la reducción de impuestos y la generación de condiciones para atraer inversiones. En ese sentido, consideró fundamental que las provincias acompañen ese proceso y avancen en una agenda común que permita fortalecer el desarrollo económico y la competitividad.

"Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más", afirmó el ministro.

Caputo también sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un modelo "mucho más federal", donde las provincias puedan fortalecerse con mayor autonomía y menor dependencia de la Nación, en el marco de una futura reforma tributaria consensuada.

Del encuentro participó además el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, junto a equipos técnicos y representantes del Comité Ejecutivo del Consejo.

La realización de la reunión en Paraná ratifica el protagonismo que ha recuperado Entre Ríos en los ámbitos nacionales de discusión fiscal e institucional. El encuentro reunió a los responsables de las finanzas públicas de todo el país para analizar políticas de coordinación, transparencia y buenas prácticas en la gestión de los recursos públicos.

El posteo de Caputo en redes

En X (ex-Twitter), Luis Caputo informó la actividad que realizó en Paraná.

"En la ciudad de Paraná firmamos junto al Gobernador de Entre Ríos, @frigeriorogelio, un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). A partir de este acuerdo, la Nación transferirá inmuebles del ex http://PRO.CRE.AR a Entre Ríos y la provincia reconocerá el valor tasado".

"Además, se reconocerá una deuda a la provincia relacionada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo de deuda de un anterior convenio adeudado. Seguimos trabajando junto a los gobernadores para ordenar la situación financiera entre las jurisdicciones y avanzar en una nueva relación fiscal federal", indicó.

Rogelio Frigerio Luis Caputo Paraná
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