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Paraná: el medio aguinaldo estará disponible el lunes 22

La Municipalidad de Paraná estableció la fecha de pago de la primera cuota del medio aguinaldo que alcanza al personal efectivo y contratados de servicio

16 de junio 2026 · 13:41hs
La Municipalidad de Paraná estableció la fecha de pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) del año.

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Municipalidad Paraná aguinaldo
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Al respecto, el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao destacó el ordenamiento financiero del Municipio que permite cumplir con las obligaciones con los trabajadores en tiempo y forma. “En un contexto económico complejo para los gobiernos locales, la decisión de garantizar el pago del medio aguinaldo en el mes de junio refleja una administración ordenada y responsable de los recursos públicos. Desde el Municipio seguimos acompañando a nuestros trabajadores, reconociendo el compromiso y la tarea cotidiana que llevan adelante en cada área”, señaló.

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Los trabajadores de la Municipalidad de Paraná cobrarán el sueldo anual complementario el lunes 22 de junio (el sábado 20 estará acreditado en cuentas bancarias).

Cabe aclarar que el pago del mismo alcanza al personal efectivo y contratados de servicio.

Paraná
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