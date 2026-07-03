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Corte de gas de Paraná: demoras en la restitución del servicio y gastos extras para usuarios

Administradores de edificios contrataron gasistas matriculados para la reconexión, que deberán abonar los propios vecinos. Hay descontento entre los usuarios

3 de julio 2026 · 11:45hs
Administradores de edificios contrataron gasistas matriculados para la reconexión

Administradores de edificios contrataron gasistas matriculados para la reconexión, que deberán abonar los propios vecinos. Hay descontento entre los usuarios

En medio de una ola polar y alerta amarilla por bajas temperaturas, un corte en el suministro de gas natural afectó el jueves por la tarde a distintos sectores de Paraná y generó preocupación entre los usuarios, que comenzaron a reportar la interrupción del servicio minutos antes de las 17.

Con el correr de las horas el gerente de Redengas, Mario Luna, dijo que el inconveniente no se originó en la distribuidora local, sino en el sistema de abastecimiento que alimenta a la provincia y aseguró que, en breve, el servicio sería restablecido.

El secretario de Energía aseguró que no faltará gas en los hogares.

El secretario de Energía aseguró que "no faltará gas" en los hogares

Cerraron un basural en Villa Paranacito.

Clausuran un basural que estaba en un área natural protegida en Villa Paranacito

Un corte de gas natural afectó a distintos barrios de Paraná y generó preocupación.

Un corte de gas natural afectó a distintos barrios de Paraná y generó preocupación.

La realidad es que en horas de la mañana de este viernes numerosos usuarios continúan sin servicio de gas natural en la capital entrerriana, incluso hay quienes recibieron notificaciones por parte de la administración de edificios, en los que les indican que pasará un gasista matriculado a reconectar el gas a la vivienda y que por eso tendrán que abonar un costo adicional.

Este viernes, desde la empresa distribuidora indicaron que la presión en el sistema esta normalizada desde el jueves por la noche. "El problema es que hay gente que se quedó sin gas y para restablecer el servicio es necesario hacerlo manualmente. No es como en otros servicio en los que, una vez restablecido el usuario puede volver a usarlo. Hay que activar el regulador que esta en el nicho, en el frente de los domicilios", indicaron.

Respecto a las estaciones de GNC se les había solicitado preventivamente, al igual que a las industrias, que dejen de despachar para ayudar a que el sistema se restablezca más rápido. A las 7:15 de este viernes se les dio aviso de que podía operar normalmente.

Reclamo

A través de mensajes a la Redacción de UNO, vecinos plantearon que consideran injusto tener que absorver el costo del trabajo de un gasista matriculado, cuando la falla tiene que ver con la operatoria de la empresa. "Recibimos mensajes del administrador del edificio, donde nos indica horarios en los que se acercará un gasista para realizar la reconexión de cada departamento y que tendrá un costo. Algo que no es atinado, el problema se le presentó a la empresa", expresó uno de los damnificados.

Gas Paraná
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