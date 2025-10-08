Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

Desde la Municipalidad de Paraná se recordó sobre la renovación de beneficios SUBE para obreros, empleados públicos y pensión Ley 4035.

8 de octubre 2025 · 21:32hs
La Municipalidad de Paraná recordó que el 31 de octubre vencen los beneficios del boleto obrero, empleado público, pensión por incapacidad y ancianidad de la Ley 4035 de la Tarjeta SUBE.

El trámite de renovación se realiza en la Unidad de Gestión SUBE, en Avenida Almafuerte 233. El horario es de 8 a 13.

Datos sobre la SUBE

El trámite de renovación se puede realizar durante todo el mes de octubre en la Unidad de Gestión SUBE. El beneficio vigente aplica hasta el 31 de octubre, es por eso que una vez pasada esa fecha, si no se hizo la actualización correspondiente, el sistema pasa a cobrar la tarifa general.

Vale recordar que el beneficio se aplica a las líneas del transporte urbano que circulan en la ciudad: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23.

Documentación obligatoria

Boleto Obrero-Empleado Público

-Tarjeta SUBE

-DNI físico o app Mi Argentina

-Ser residente (domicilio en el DNI en Paraná)

-Fotocopia recibo de sueldo: tope de 1.5 Salario Mínimo, Vital y Móvil. El recibo no debe tener más de 3 meses de antigüedad

Jubilados/pensionados provinciales

-Tarjeta SUBE

-DNI físico o app Mi Argentina

-Ser residente (domicilio en el DNI en Paraná)

-Fotocopia recibo de sueldo con un neto menor al tope.

-Beneficiarios Ley 4035: comprobante de pago que se le entrega en el lugar de cobro de la pensión.

