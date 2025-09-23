La Municipalidad de Paraná propicia el padrinazgo de espacios públicos.

Desde la Municipalidad de Paraná promocionan el padrinazgo de espacios públicos, en este marco se firmó un convenio para el mantenimiento del Rosedal.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, firmó un convenio con la empresa entrerriana Bulonera del Litoral que donará herramientas para el cuidado y conservación del Rosedal. La iniciativa se celebró en el marco de la ordenanza Nº 9726 que establece el Programa de Padrinazgo de Espacios Públicos, promoviendo la articulación público-privada.

El acuerdo entre la Municipalidad de Paraná y Bulonera del Litoral establece la donación (por parte de la empresa) de herramientas eléctricas destinadas al mantenimiento del espacio público, en este caso el Rosedal en el Parque Urquiza de Paraná.

La Municipalidad de Paraná continúa con las labores en el Arroyo Las Viejas

Este acuerdo de padrinazgo pone en relieve el compromiso de la gestión municipal para trabajar en conjunto con el sector privado. Asimismo, demuestra la predisposición de empresas privadas para embellecer y destacar la ciudad.

Rosedal 2

“El Rosedal es un lugar muy hermoso que congrega mucha gente y es importante que empresas locales, como Bulonera del Litoral, apadrinen estos espacios y aporten para conservarlos. Es un esfuerzo del sector privado muy valorable”, destacó Rosario Romero tras la firma del convenio celebrado este martes en el Rosedal.

“Es un gran orgullo como empresa aportar para embellecer este espacio que guarda muchos recuerdos para los paranaenses. Además, es de destacar que las máquinas donadas son una marca propia bien paranaense”, valoró Iván Sbreberinch, representante de la firma.

Bulonera del Litoral se compromete a entregar anualmente 40 plantines de rosas y maquinarias específicas: tres desmalezadoras Arrow, un fumigador de mochila Arrow, dos podadoras en altura Arrow y una motosierra Niwa.

Además, durante esta jornada trabajadores de la empresa capacitaron sobre el uso de las herramientas a empleados municipales que se encargaran del mantenimiento y cuidado del sector.